Kateřina Emmons prozradila: Jak byl těžký odchod s manželem z Ameriky

Patřila k nejlepším sportovním střelkyním na světě. Dnes předává své zkušenosti českým biatlonovým nadějím. Jak žije trojnásobná olympijská medailistka Kateřina Emmons? To se dozvíte v dalším díle podcastu od Red Bullu Západy kariéry.

Střelkyni Kateřině Emmons se na olympijských hrách podařilo posbírat všechny tři cenné kovy. Je také mistryní světa z roku 2002 a dvojnásobnou mistryní Evropy ve střelbě ze vzduchové pušky z let 2004 a 2007. Sportovní střelbě se přitom začala věnovat až ve svých patnácti letech. Do třinácti totiž závodně plavala.

V červnu uplyne šest let, co se rozhodla definitivně ukončit sportovní kariéru. Dnes žije se svým mužem, taktéž bývalým sportovním střelcem Mattem Emmonsem, a jejich čtyřmi dětmi v obci Svinná. Do malé vísky v Plzeňském kraji se rodina rozhodla přestěhovat i navzdory tomu, že Matt pochází z USA, kde žije celá jeho rodina.

„Odejít z Ameriky, kde jsme s Mattem několik let žili, považuji za jedno z nejtěžších rozhodnutí v životě. Manžel je totiž jedináček v celé rodině. Odešel tedy jediný synovec, vnuk i syn. Věděla jsem, že to pro něho nebude jednoduché,“ svěřila se v rozhovoru Emmons.

Po konci své sportovní kariéry začala pracovat jako wellness koordinátorka v americké společnosti se sídlem v Plzni. V tomto zaměstnání mohla konečně také využít zkušenosti, které získala díky studiu na vysoké škole.

„V této firmě jsem pracovala rok a kousek, než jsem odešla na druhou mateřskou. Mám vystudovanou fyzioterapii. Promovala jsem v roce 2007, ale příliš jsem se k tomu nedostala. Tahle práce mě hrozně bavila a chybí mi,“ vzpomíná na svou první pracovní zkušenost.

V současné době trojnásobná olympijská medailistka působí u českého biatlonového týmu, kam nastoupila v roce 2018. Nejprve pracovala jako střelecká konzultantka u A týmu mužů, po prvním roce ale přestoupila na pozici konzultantky pro mládež. Za tímto rozhodnutím stála především větší možnost ovlivnit střelecké výkony mladých závodníků, kteří nemají ještě tolik zajeté stereotypy.

„S klukama v A týmu jsme si hodně sedli, ale cítím, že moje role se naplno rozvíjí až teď, když pracuju s mladými závodníky,“ říká o své práci u biatlonového týmu Emmons.

Kateřině kvůli práci a starosti o děti příliš volného času nezbývá, tyto vzácné chvíle ráda využívá k zahradničení nebo procházkám v přírodě. Nezanevřela ale ani na sport. Její oblíbenou disciplínou se po konci kariéry stala cyklistika.

Co považuje Kateřina Emmons za svůj největší sportovní úspěch? A kolik stojí sportovní pistole? To a mnohem více se dozvíte v dalším díle podcastu Západy kariéry od Red Bullu.