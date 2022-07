Budoucnost sportu v televizi: virtuální brýle, režie diváků i otázky trenérům

Jak se budou vysílat a konzumovat sportovních přenosy v roce 2032? • FOTO: Shutterstock.com Rok 2032: sportovní fanoušek usedne do křesla, nasadí si virtuální brýle a stane se režisérem živého sportovního přenosu. Chcete změnit záběr kamery? Klidně, volba je jen na vás. O poločase si pak sednete vedle hráčů a necháte na sebe křičet trenéra týmu nebo se vypravíte na prohlídku trofejí v klubovém muzeu. I taková může být budoucnost sledování televizních přenosů. Jak si je představují mediální odborníci? Přečtěte si názory šéfredaktora deníku Sport a iSport.cz Lukáše Tomka, výkonného ředitele ČT sport Jiřího Ponikelského či zahraničních expertů.

Lukáš Tomek šéfredaktor deníku Sport a iSport.cz „Možná nejzásadnější změna bude podle mě v tom, že sportovní utkání či závody nebudeme sledovat ani zdaleka všichni stejně. Tedy tak, jako tomu bylo v minulosti, kdy se všichni sešli před televizní obrazovkou nebo na stadionu. Konzumace sportovních klání bude i dál procházet velkou personalizací. Jen část fanoušků bude dál sport sledovat klasicky. Ti další budou chtít vidět zápas propojený live s daty. Jiná, a podle mě nemalá, část mladších diváků bude využívat jen rychlé nejdůležitější momenty na webech a sociálních sítích. Protože déle než několik vteřin pozornost neudrží, a navíc základním přístrojem této generace je smartphone, v budoucnu možná i chytré brýle. Naproti měnící se době budou muset jít i sportovní soutěže. Rychlejší spád, více zápletek, které budou moci zápas či závod častěji než dnes zvrátit, propojení s novými technologiemi – to vše bude měnit nejen sledování sportovních klání, ale ve druhém plánu i pravidla jednotlivých sportů.“ Lukáš Tomek (vpravo) drží společně s Romanem Červenkou památeční výtisk deníku Sport • Foto Pavel Mazáč / Sport

Alan Záruba Chief Digital Content Officer, Livesport „Naprostá většina sportovního obsahu bude na jednom místě a bude se konzumovat přes mobilní sportovní aplikace, jež budou virtuálně propojené s digitálním zobrazovačem (nástupcem dnešních SmartTV, které budou kombinací výkonného počítače, TV obrazovky a herní konzole). Sportovní fanoušek bude mít možnost v rámci přenosu sledovat kontextuální a návazné obsahové linie – aktuální statistiky, nejdůležitější momenty, zprávy, a to vše v přímé vazbě na sledovaný zápas. V Premium Mode se zaregistruje a bude mít možnost si virtuálně svůj přenos režírovat – zvolit si kamery, opakování situací, komunikaci s expertem. O přestávkách se bude moci podívat živě do šatny nebo navštívit virtuální sportovní muzeum klubu, včetně sledování sportovních dokumentů a dalšího obsahu na VOD (Video on Demand – video na vyžádání), nebo si zahrát virtuálně první poločas ve vlastní sestavě, odlišné od té, která nastoupila k zápasu. Po skončení přenosu se zúčastní tiskovky a položí svoji otázku trenérovi. Komunikace bude automaticky překládána do příslušného jazyka přes AI (umělá inteligence). Všichni už budou mít doma VR brýle (brýle pro virtuální realitu) a budou se moci přenést na stadion, kde si zakoupí virtuální vstupenku a všechny výše uvedené funkcionality pak budou ovládat ve virtuálním prostředí před sebou podobně, jako to mají možnost dělat už dnes piloti v kokpitu moderních stíhaček.“ NBA triple: historická sezona Čechů, mezi legendami Jordan i Havlicek Video se připravuje ...

Jan Maštálka Big Data analytik České basketbalové federace Sportovní přenosy budou součástí Metaverse. Jednoduše řečeno, sportovní utkání budeme sledovat prostřednictvím virtuální reality. Přejete si sedět 10 metrů nad půlící čárou, pozorovat utkání z pohledu míče, případně si jen sednout v hledišti vedle své oblíbené celebrity? Nic z toho nebude problém. Už nyní některé velkokluby otevírají své brány virtuálního stadionu, v němž se mohou fanoušci těšit na výkladní skříně s poháry, zažít historické momenty oblíbeného klubu přímo na hřišti se svými hrdiny, nebo si z něj mohou odnést domů originální virtuální dres.“ Jan Maštálka • Foto LinkedIn

Geoff Wilson Sports Strategist, Sports Marketing Expert FIFA, UEFA, AFC, FIBA „Všichni budeme propojeni díky vysokorychlostnímu připojení, a to nejen pomocí 5G, ale především díky nadcházejícím technologiím. Obsah bude založen na živých datech, bude silně personalizován, a vedle mobilních telefonů bude poskytován prostřednictvím brýlí, kontaktních čoček, sluchátek, podkožních čipů, domácích spotřebičů a mnoha dalších chytrých zařízení, která nás provázejí životem.“ Geoff Wilson • Foto LinkedIn

Jiří Ponikelský výkonný ředitel ČT sport „Dnes je samozřejmě velmi obtížné predikovat technologický vývoj v horizontu následujících deseti let, ale pokud se oprostíme od samotného technologického řešení, pak se nedá čekat zásadní posun v hlavních požadavcích konzumenta/diváka. Vždy bude nejdůležitější, aby mohl prožívat akci v reálném čase na vlastní oči. Samozřejmě neustále rostou nároky na doplňkové informace, tedy kontextovou infografiku. Mimochodem ta by se měla formou rozšířené reality prosadit i do diváckého zážitku přímo na stadionech. Prioritou snímání bude vysoké rozlišení a také ještě větší využití spy cams, tedy kamer, které jsou přímo v centru dění a zprostředkují pohled očima účastníků.“ Výkonný ředitel ČT sport Jiří Ponikelský • Foto Martin Sekanina (Blesk)

Jiří Kalemba komentátor, šéfeditor webu ČT sport „V roce 2032 by se měly olympijské hry konat v australském Brisbane a já pevně doufám, že největší světové sportovní akce budou i nadále vysílány v rámci klasických velkoformátových televizních přenosů a budou si držet vysoký řemeslný standard. Samozřejmě jejich tvorbu doprovodí nejspíš stále lepší rozlišení, nové technologické postupy, inovativní záběry atd. Nicméně jako člověku, který je do sportovního dění ponořen prakticky denně, by mi nevadilo, kdyby takové přenosy byly už běžně doplněny o interaktivní grafiku, aktuální statistiky (podobně jako když sledujete přes game pass zápasy NFL, NBA nebo NHL, s čímž mám tuto zkušenost), živě naskakující komentáře ze sociálních sítí, nabídku jiných streamů nebo archivních přenosů daného sportu. Zkrátka multimediální servis pro náročného sportovního fanouška se vším všudy. Ale půjdu ještě trochu dál a troufnu si tvrdit, že tvůrci sportovních přenosů i prodejci televizních technologií budou chtít divácký prožitek posunout na vyšší úroveň, a myslím, že by nemuselo být výjimkou se do prostředí olympijského stadionu (nebo jakéhokoliv jiného sportovního stánku) live přesunout pomocí virtuálních brýlí, zvolit si možnost sedadla nebo kameru, která sleduje zrovna vámi vybraného sportovce. Posadíte se za koš, na síť nebo za bránu a budete za drobný registrační poplatek hltat nejlepší sportovní výkony planety. K tomu dostanete navolený televizní komentář a samozřejmě statistiky, soupisky a zkrátka vše, co jen váš osobní monitor unese. Podle mě nejsme daleko od toho, aby se takový způsob sledování sportovních přenosů stal běžnou normou. Třeba v roce 2032.“ Jiří Kalemba z České televize • Foto Česká televize

Laurent Cossa kreativní media manažer, člen PSA, zodpovědný za Squash TV „Jednou z věcí, kterou Profesionální squashová asociace už dělá, je kontrola svých vlastních výstupů, což budou dělat i další sporty. Konzumace sportu bude pokračovat v závislosti na pohodlí uživatele, tudíž na zařízeních a VOD (video na vyžádání). Už teď vidíte kratší rozsah pozornosti, tudíž sledovaní sestřihů a nejdůležitějších momentů na sociálních sítích raději než živých zápasů/přenosů může přibývat. Technologie postupuje v rozlišení 4K, 8K, je rozšířenější, avšak to není tak důležité jako přizpůsobení samotného sportu měnícímu se vkusu a konkurenci z jiných trhů. Očekávejte, že uvidíte více experimentálních formátů bodování, jako na nadcházejícím Nations Cupu, které povedou ke změnám televizní verze hry.“

Tomáš Janča sportovní marketér „Předvídat, co bude za deset let, je vždy ošemetné, ale asi můžeme s jistotou tvrdit, že konzumaci sportu budou ještě více ovlivňovat technologie a jejich rozvoj. Bude se mnohem více stírat hranice mezi reálným a virtuálním sportovním zážitkem, a to jak pro diváky na stadionu, tak i ty doma. Jádro fanouškovského zážitku se bude vzdalovat od majitelů práv, ale poroste emancipace fanoušků, kteří budou mít mnohem větší kontrolu nad sportovním obsahem. Budou si svůj zážitek mnohem více přizpůsobovat sobě a svým preferencím a stoprocentně budou vytvářet ještě více vlastního obsahu. Zase se také trochu přeskupí ekosystém různých kanálů, jimiž sportovní obsah sledujeme. Dá se očekávat, že se prohloubí akcent na využití dat a že fanoušci budou mít běžně k dispozici automatické analýzy dění na hřišti v reálném čase, včetně o poznání přesnějších predikcí dalšího vývoje.“

William Bavasi profesionální scout MLB „Moje odpověď by byla trochu otázka založená na tom, co se děje nyní. Sportovní fanoušky přitahuje sledování zhuštěných her. To znamená, že ESPN (americký mezinárodní základní kabelový sportovní kanál) a další sportovní odbytiště ukazují ,plnou‘ hru, avšak nezahrnují čas mezi hrami a ani jakékoli jiné nevýznamné hry. Fanoušci dávají najevo, že nejsou ochotni investovat tři až čtyři hodiny do sportovního zápasu. Avšak stále je zajímá výsledek. Chtějí sledovat sportovní události na telefonech, tabletech, zatímco současně dělají ještě něco jiného. Chtějí vidět pouze zásadní momenty, ale všechny.“ Diváci omezí sledování celých zápasů, budou prý vyhledávat sestřihy • Foto Reuters

Ben Ford nadhazovač MLB, ředitel organizace Perfect Game „Zatímco deset let je velmi dlouhá cesta, organizace Perfect Game, aby pomohla hráčům, fanouškům, skautům a trenérům, se vždy snaží zůstat v popředí technologie a sdílený obsah přizpůsobit požadavkům fanoušků. Očekáváme, že sociální média budou pro lidi i nadále životně důležitá pro sledování obsahu, stejně jako naše webové stránky. Předjímáme, že naše mediální oddělení perfectgame.tv se stane globálním lídrem ve streamování nejen našeho obsahu a událostí/eventů, ale také jiných. Lidé se odklánějí od sledování celých zápasů a obsahu doma a stále více inklinují ke sledování nejdůležitějších momentů a klipů ze zápasu na chytrých zařízeních, jako jsou telefony a tablety. Vzhledem k tomu, že se technologie mění a postupují každý rok ohromujícím tempem, je těžké předvídat, jak to bude vypadat za deset let. Dáme si však pozor, abychom byli s jakoukoli postupující technologií napřed, nejen jak se budou utkání sledovat, ale také snímat.“ Zápas mezi Boston Red Sox a New York Yankees • Foto Reuters

Jiří Nikodým Basketball Champions League Venue Manager „Sledování sportovních událostí v audiovizuálních médiích se v posledních letech rychle mění. Je důležité rozlišit, jaký obsah chceme sledovat. Krátké sestřihy a zpravodajství se přesouvají do počítačů a mobilních telefonů, ať už na webu, v aplikacích, nebo na sociálních sítích. Podobným směrem se vydávají i přímé přenosy, případně jejich zpětné sledování. I nadále bude existovat klasické televizní vysílání, ale stále více uživatelů si bude vybírat jen konkrétní sporty, soutěže a události, které vytvářejí své vlastní platformy. Už dnes si můžeme koupit TV pasy například na formuli 1, NBA nebo soutěže FIBA na platformě Courtside 1891. Uživatelé chtějí stále více zajímavého obsahu a vedle mezinárodního signálu (International Feed) určeného pro ,klasický‘ televizní přenos se začíná vytvářet tzv. SuperFeed, čímž se vyrábí další obsah, který se dalšími kanály dostává k uživatelům. Diváci stále budou chtít zažívat a sdílet emoce u velké obrazovky a zároveň bude narůstat potřeba být ve spojení přes sociální sítě a aplikace se svými přáteli nebo komunitou.“ Jiří Nikodým (druhý zprava) dřív připravoval i studio Ligy mistrů. • Foto Pavel Mazáč / Sport

Jeremy Loeliger komisionář australské Národní basketbalové ligy „Dostupnost bude i nadále klíčová. Budeme konzumovat, co chceme, kdy chceme, kde chceme. Kvalita obsahu bude výjimečná bez ohledu na to, kde a jak jej sledujeme, včetně sluchátek nebo chytrých brýlí, které nebudou závislé na wifi, ale namísto toho budou napájeny sítí 6G/7G a data nebudou ve většině zemí limitována. Většina vysoce kvalitního obsahu bude mimo paywall (systém, který brání uživatelům internetu v přístupu k určitému webovému obsahu bez placeného předplatného), ale pravděpodobně budeme platit pouze za obsah, který je pro nás nejdůležitější, spíš než za předplatné celého balíčku.“