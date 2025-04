A stále skórují... Rekordmani v přímém přenosu: mezi věčnými kanonýry jsou i dva Češi

Měli by být v učebnicích. Místo toho jsou na hřišti. Každý jejich dotek je připomínkou, že talent sám nestačí. A že hlad nikdy úplně nemizí. Místo loučení servírují další porce gólů. Místo nostalgie nová čísla. Nejlepší střelci své éry, svých zemí i celých dějin. Jejich bilance by stačila na pomník, ale oni místo bronzu volí míče, kopačky, hokejky a další trefu. Navzdory věku dál dokazují, že legenda není stav, ale proces. A že poslední tanec může mít hodně repríz. Sáhli jsme i do českého prostředí.

10. Jiří Curney

florbal / Česko / NEJ střelec v dějinách Superligy

Projeďte si rekordy tuzemské florbalové ligy a jeho jméno na vás vyskočí ve všech nejdůležitějších bodech. Pochopitelně i v gólech. Sparťanský útočník jich nasázel 663, druhý Marek Vávra jich má 480. V 35 letech si pořád udržuje vrcholnou formu, kraluje i tabulce odehraných utkání. Zvládl jich 575, na druhém místě je slavný brankář Tomáš Kafka (571). Má i nejvíc bodů v historii ligy (1197 – 663+534).

A rozhodně nekončí. V probíhající sezoně nastřílel v základní části 28 gólů ve 24 utkáních a stále patří ke klíčovým postavám pražského týmu. Do něj přišel z Mladé Boleslavi, s níž získal tři tituly. Třikrát si zahrál na mistrovství světa, v roce 2014 získal bronz. O jeho lásce k florbalu nejvíc svědčí, jak se k němu dokázal vrátit po vážném autoimunitním onemocnění, které spustil covid. Před třemi lety se z něj stal ležící pacient. Přestal chodit, sám se nenajedl, špatně mluvil. Celé tělo mu vypnulo, postupně se musel dostat zpátky do života. Zrádná nemoc přišla poté, co téměř 14 let v kuse nevynechal jediný zápas! Díky silné vůli se k florbalu vrátil a stále válí.

9. Mike James

basketbal / USA / NEJ střelec v dějinách Euroligy

Na rozdíl od Tomáše Satoranského neuspěl v draftu NBA 2012, a tak se sbalil a vyrazil na turné po opačné polokouli: přes Chorvatsko (Záhřeb), Izrael (Galil Elyon), Itálii (Omegna, Milán), Řecko (Kolossos, Panathinaikos), Španělsko (Baskonia) a Rusko (CSKA) doputoval do Monaka, kde kotví už od roku 2021 a naposledy se zavázal do letopočtu 2027.

Působivé výkony vynesly 34letého rozehrávače až na vrchol euroligových statistik s cifrou 5159 bodů (kariérní průměr 16,3 na zápas), druhý Nando De Colo ztrácí 310 bodů. Vydatně pokérovaný rodák z Portlandu si zahrál i v NBA, nicméně jeho představení v dresech Phoenixu, New Orleans a Brooklynu mělo epizodní ráz, pouhých 49 zápasů, průměr 8,9 bodu v necelých 19 minutách.

V Eurolize si kámoš Kevina Duranta hoví líp. Skóruje pravidelně a trpělivě, v této sezoně třeba ani jednou nezlomil 30bodovou hranici. „Doufám, že formát ligy ještě nějakou dobu nezmění. Třeba přidají zápasy a pronásledovatelům to dá víc šancí. Snad to neudělají tak patnáct let,“ směje se MVP minulé sezony, který touží Monaco dovést do pozdně květnového Final Four v Abú Zabí.

8. Martin Růžička

hokej / Česko / NEJ střelec v extraligovém play off



Pět let po sobě po posledním utkání sezony zvedl nad hlavu pohár a popisoval vítězné pocity. Až letos to bylo jinak. V O2 areně se opřel o stěnu a potichu vykládal, jak bolí vyřazení ve čtvrtfinále se Spartou. „Jednou to přijít muselo, ale je to na hovno,“ popisoval 39letý třinecký útočník, kterého neutěšilo ani to, že se stal nejlepším střelcem v historii českého i federálního play off. Nastřílel 63 gólů, čímž překonal dalšího elitního střelce Viktora Ujčíka (62).