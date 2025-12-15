Zátopkova cena: legendami jsou Bugár a Fibingerová, Karel Vágner přinesl květiny
Dva atletičtí mistři světa jsou laureáty Ceny Emila Zátopka pro sportovní legendy, kterou vybírá Klub sportovních novinářů. Ve čtvrtek na slavnostním večeru vyhlášení ankety Sportovec roku (čtvrtek, PP 21:30 ČT1) budou v pražském hotelu Hilton oceněni koulařka Helena Fibingerová a diskař Imrich Bugár. Oba získali zlaté medaile na světovém šampionátu v roce 1983 v Helsinkách.
Teprve podruhé v historii byly sportovními legendami vyhlášeny dvě osobnosti najednou. Na bratry Jiřího a Jaroslava Holíkovi z roku 2015 tentokrát navázali koulařka Helena Fibingerová a diskař Imrich Bugár.
„Já jsem moc ráda, jsme oba vrhači, strávili jsme spoustu času na soustředěních. Nic lepšího nemohlo klub novinářů napadnout,“ pochvalovala si Fibingerová.
„Děkuju, že jsme dva atleti. Jsme rádi, je mi ctí, že můžu být mezi osobnostmi,“ děkoval Bugár.
Dvě esa atletické historie doplnila sestavu oceněných z premiérového mistrovství světa v atletice z roku 1983. Tenkrát dvakrát zlatá běžkyně Jarmila Kratochvílová už cenu získala před dvanácti lety, teď k ní přibyli další helsinští šampioni.
Fibingerová tehdy prožívala klíčové životní momenty. Během léta před mistrovstvím světa jí zemřel otec a rodina před ní zprávu zatajila z obavy, aby neovlivnila její přípravu. V Helsinkách pak zvítězila posledním pokusem 21,05 metru a v prudkém dešti předvedla památný emotivní oslavný běh přes celý stadion.
„Jako na všechny velké závody začalo pršet, i když předtím byla velká vedra. Probudila jsem se, slyšela jsem, jak ze stříšky teče voda. V takový moment víte, že bude pršet od rána do večera. Nejvyšší se nade mnou smiloval, dokázala jsem se s tím poprat,“ vzpomíná Fibingerová. „Když jsem přišla na stadion, kde bylo šedesát tisíc diváků, cítila jsem se stísněná. My jsme neměli tolik příležitostí pobývat v zahraničí.“
Bugár v Helsinkách vedl od prvního pokusu, který by stačil na zlato. Nejdál hodil druhým pokusem 67,72 metru, odolal náporu Kubánce Luise Delise a na stupních vítězů se sešel s krajanem Gejzou Valentem, který získal bronz. Celkem atletická výprava na prvním světovém šampionátu vybojovala devět medailí.
„Byl jsem rád, že Delisovi nevyšel poslední pokus. Jak odpočíval u bubnů na závěrečný ceremoniál, bouchnul jsem do nich. Co je? Hraju ti na nervy. Asi jsem ho trošku hecnul. Dobře to dopadlo,“ vzpomíná po letech s úsměvem.
Fibingerové přišel poblahopřát i Vágner
Oba ocenění patří k velkým jménům historie světové atletiky. Fibingerová byla několikanásobnou světovou rekordmankou. Její výkon 22,50 metru z roku 1977 je stále nejlepším výkonem historie pod střechou. Je také bronzovou olympijskou medailistkou z Montrealu 1976 a osminásobnou halovou mistryní Evropy.
Bugár je také evropským šampionem z roku 1982. Při svém životním hodu 71,26 metru v roce 1985 v San José mu k tehdejšímu světovému rekordu Sověta Jurije Dumčeva scházelo šedesát centimetrů.
„Hodil jsem to prvním hodem a říkal jsem si: Teď to musím dát! Začal jsem to rvát a už to nešlo…“ líčil.
Oba doplatili na rozhodnutí komunistického režimu, který v roce 1984 neposlal československou výpravu na olympiádu v Los Angeles.
„Jsem ráda, že naše společnost a svět se mění tak, že pro další generace, které po nás přichází, je to jenom lepší,“ řekla Fibingerová.
K získání Ceny Emila Zátopka jí na tiskovku do pražského hotelu Hilton přišel poblahopřát i její kamarád, muzikant Karel Vágner, který byl až do vážného zranění ruky nadějným tyčkařem.
„Známe se velmi dobře, máme spolu plány,“ líčila Fibingerová.
Bugár pracoval donedávna v oddělení zahraničních sportovních styků a je v předsednictvu Klubů olympioniků. Fibingerová provozuje vyhlášenou pekárnu v Uherském Ostrohu a pracuje jako manažerka marketingové společnosti Česká atletika. A možná se bude vdávat za svého přítele Jana, který mu říká Honýsek.
„Před lety jsem potkala člověka, kdy jsem nevěřila, že takový člověk existuje, a že nalezne nabízení ve mně. A potom je láska k atletice. Jsem velmi šťastná žena,“ usmívá se Fibingerová.
Laureáti ceny Emila Zátopka:
- 2000: Emil Zátopek (atletika)
- 2001: Věra Čáslavská (gymnastika)
- 2002: Jiří Raška (skoky na lyžích)
- 2003: Dana Zátopková (atletika)
- 2004: Ivan Hlinka (hokej)
- 2005: Josef Masopust (fotbal)
- 2006: Martina Navrátilová (tenis)
- 2007: Hokejoví mistři světa z roku 1947
- 2008: Jan Železný (atletika)
- 2009: Ája Vrzáňová (krasobruslení)
- 2010: Eva Bosáková (gymnastika)
- 2011: Jan Kodeš (tenis)
- 2012: Čs. fotbalová reprezentace 1962
- 2013: Jarmila Kratochvílová (atletika)
- 2014: Miloslava Rezková-Hübnerová (atletika)
- 2015: Jaroslav Holík, Jiří Holík (hokej)
- 2016: Alois Hudec (gymnastika)
- 2017: Házenkářští mistři světa z roku 1967
- 2018: Jana Novotná (tenis)
- 2019: Jiří Daler (cyklistika)
- 2020: Antonín Panenka (fotbal)
- 2021: Vítězslav Mácha (zápas)
- 2022: Květoslav Mašita (motorismus)
- 2023: Bedřich Šupčík (gymnastika)
- 2024: Milena Duchková-Neveklovská (skoky do vody)
- 2025: Helena Fibingerová, Imrich Bugár (atletika)