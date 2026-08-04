Po Schwarzeneggerovi přijede do Prahy i Lundgren: Ivan Drago oslaví Rockyho výročí
Promotér Petr Větrovský neměl moc času, aby si oddychl po úspěšné akci s Arnoldem Schwarzeneggerem. Novým hrdinou Noci s legendou bude další superhvězda akčních filmů. Už 12. prosince vystoupí v Empire Hall v pražském Slovanském domě herec a karatista Dolph Lundgren alias Ivan Drago, osudový soupeř filmového Rockyho ve čtvrtém díle série.
Jak se to celé seběhlo?
„Po večeru s Arnoldem Schwarzeneggerem jsem si říkal, že si chvíli odpočinu. Po dlouhé době jsem si fakt sáhl na dno psychických sil. Odpočinek mi vydržel šest dní. Namotivoval mě nával zpráv, kterými mě fanoušci zahrnuli. Říkali jsme si, že zkusíme ještě jednu zahraniční hvězdu.“
Jak šlo vyjednávání?
„Poslali jsme mu nabídku, a protože měl na nás dobré reference, okamžitě odpověděl, že má zájem. Pomohlo nám, že nás pochválil Patrick Knapp Schwarzenegger, právník a Arnoldův synovec. Pak byla dohoda s Dolphem jednoduchá. Vyřešili jsme drobnosti a podepsali smlouvu.“
Když jste akci oznámili, jaké jste zaznamenal reakce?
„Skvělé, obrovské… Večer je od rána ze sedmdesáti procent vyprodaný. Hodí se to vzhledem k tomu, že ikonická filmová série Rocky, která ovlivnila několik generací, slaví tenhle rok padesát let. Snažíme se i o Sylvestera Staloneho a Dolph Lundgren, v roli Ivana Draga jeho nejslavnější soupeř, může být další krůček. Je vidět, že to byla trefa do černého.“
Čím to je, že fanoušci hrdiny půl sto letí akčních filmů stále tak milují?
„Na filmech z osmdesátek a devadesátek je kouzelné, že definují novou éru. V dnešní době blockbusterů je běžné, že v sérii Rychle a zběsile skákají auta z jednoho mrakodrapu na druhý, a John Wick zabije šedesát lidí vlastníma rukama. Lidi ale dodnes vzpomínají, jak Arnold Schwarzenegger v Komandu nese kládu nebo na boxerskou sérii, v níž Sylvester Stalone definoval sportovní film o boxu. Jean-Claude van Damme spolu s Jackie Chanem a dalšími definoval karatistické scény. A Arnold jako kulturista otevíral éry akčních a sportovních filmů. Dnes je obsahu tolik, že se těžko stane legendárním.“
Čím vás osobně fascinuje Dolph Lundgren?
„Největší slávu samozřejmě sklidil za roli Ivana Draga, pak v Univerzálním vojákovi a ve všech dílech série Expendables: Postradatelní. U mě má největší respekt za to, že se nikdy nevzdal. Je to chlap, který byl v dětství fyzicky týraný svým otcem. Vystudoval matematicko-chemickou fakultu, umí několik světových jazyků, hodnota jeho IQ přesahuje sto šedesát. Porazil rakovinu, popral se se spoustou démonů. Pořád jde dál. K další kariéře se dostal ze Švédska jako mistr Evropy v karate. Přijde mi to legendární. Jeho příběh je obdivuhodný a inspirativní.“
Máte i další plány?
„Arnold Schwarzenegger udělal naší značce přes noc takovou reklamu, že jsme dostali nabídky od dvou herců, kteří jsou áčkovými megahvězdami v Hollywoodu. Ale trh nelze přehřát. Jsme jediní v Evropě, kteří takový typ večera dělají. Je těžké vybrat osobnosti, které by dávaly ekonomicky smysl. Dolph Lundgren potvrdil, že smysl dává.“