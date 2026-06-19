Schwarzenegger v Praze? Akce za milion dolarů! Tohle město miluju, loučil se Terminátor
Šest let přesvědčování, nekonečná jednání, pochybnosti okolí a nakonec vyprodaný Žofín. Slavný hollywoodský herec, kulturista, politik a velký fanoušek sportu Arnold Schwarzenegger poprvé dorazil na velké setkání s fanoušky do Česka. A hned v úvodu večera dal najevo, že dobře ví, kolik úsilí za jeho návštěvou stálo.
„Jsem vděčný, že mohu být znovu v Praze. Toto město mám opravdu rád. Miluju ho. A chci poděkovat Petrovi, který mě sem přivedl. Tenhle nádherný historický sál mě doslova nadchl,“ řekl Schwarzenegger po příchodu na pódium pražského Žofína za bouřlivého potlesku.
Pro hlavního promotéra projektu Noc s legendou Petra Větrovského šlo o vyvrcholení šestileté cesty. Přivézt do Prahy sedminásobného vítěze Mr. Olympia byl po všech stránkách náročný i riskantní podnik.
„Během těch šesti let mi už moc lidí nevěřilo. Dokonce jsem si řekl, že už o tom nikdy nebudu mluvit do novin, protože jsem vždycky říkal, že už je to blízko, a pak jsem byl za blázna. I tohle mě běželo hlavou, když jsem Arnolda uváděl na pódium,“ usmál se Větrovský s tím, že osobně nepřestával věřit, že jednou to vyjde.
Právě osobní dopis, ve kterém organizátoři popsali celý příběh několikaletého vyjednávání, měl podle nich sehrát klíčovou roli. Schwarzenegger si jej přečetl a nakonec pozvání přijal.
Večer byl rozdělen do tří tematických částí. Schwarzenegger se vracel ke svým kulturistickým začátkům v rakouském Thalu, mluvil o cestě do Hollywoodu i o pozdější politické kariéře v čele Kalifornie.
Především ale působil uvolněně a ochotně komunikoval s publikem. Na pódiu zůstal déle, než bylo původně plánováno.
Jákl: Za moderování Arnolda bych klidně i zaplatil
Silný osobní rozměr měl večer také pro moderátora Petra Jákla. Bývalého reprezentanta v judu a dnes filmového režiséra a producenta.
„Řekl jsem Petrovi, že mu to klidně odmoderuji zadarmo. Kdyby chtěl, tak mu za to i zaplatím,“ smál se Jákl. „Arnoldem Schwarzeneggerem jsem byl celý život posedlý. To, že jsem s ním mohl více než hodinu stát na jednom pódiu a vést s ním rozhovor, je něco, na co jsem čekal dvacet let,“ uvedl režisér, producent i herec.
A závěr večera? Přesně takový, jaký si fanoušci přáli. Když mu Petr Jákl předal ikonické brýle z filmu Terminátor, rozloučil se Schwarzenegger legendární větou: „I'll be back.“
Jestli se skutečně vrátí, zatím není jasné. Podle organizátorů ale po úspěchu pražského večera není další návštěva úplně vyloučená.
Samotné přivedení Schwarzeneggera do Prahy však bylo podle Větrovského největším a zároveň nejrizikovějším projektem jeho kariéry.
„Posledních čtrnáct dní jsem si sáhl na dno. Byla to pro nás nejdražší a nejnáročnější akce všech dob. Celkový rozpočet se blížil jednomu milionu dolarů a vzhledem k nabitému programu Arnolda Schwarzeneggera se mohlo pokazit nespočet věcí. Čtrnáct dní jsem prakticky nespal,“ přiznal promotér.
Před akcí si prý dobře uvědomoval, že pokud by se na poslední chvíli něco pokazilo, mohlo by to znatelně i na několik let zasáhnout rozpočet jeho společnosti. „Kdybych nebyl blázen a neměl vedle sebe manželku Jitku, která podporuje moje rozhodnutí, nic by nebylo. Ale někdy je sen víc než rozum,“ dodal.
Akce Noc s legendou už v minulosti přivezla do Česka jména jako Mike Tyson, Tyson Fury nebo Jean-Claude Van Damme. Schwarzenegger přesto představuje jinou ligu. Nejen jako filmová hvězda, ale i jako globální sportovní ikona, která dokázala ovládnout kulturistiku, Hollywood i americkou politiku.