Blázinec ve Varech. Pády v dešti, k zemi šla i Češka. Parádní progres Přikrylové
Ženský závod mistrovství světa v olympijském triatlonu v Karlových Varech poznamenaly deštivé podmínky. Patnáct závodnic nedokončilo a kvůli nepříjemnému pádu na kole nedokončila reprezentantka Barbora Hrušková. „Stěžovala si na bolest hlavy, ale snad to bude krátkodobý otřes po pádu,“ uvedl trenér Jan Čelůstka. Vyhrála Britka Georgia Taylorová-Brownová.
V ostré levotočivé zatáčce zahlédla Hrušková na kraji silnice tři zraněné závodnice, zpomalila, pak se dotkla brzdy a letěla k zemi.
„Bety tam měla docela prostor, ale jak to před vámi najednou začne padat, tak šáhnete na brzdu. Byl to nešťastný reflex. Bohužel spadla,“ hodnotil Čelůstka. „Když se to stane na začátku závodu, člověkem to otřese a už nemá tu důvěru. Doufejme, že si smůlu vybrala.“
Hrušková v závodě po pádu pokračovala, ale po pár dalších kilometrech odstoupila a s odřenými zády absolvovala prohlídku v lékařském stanu.
„Vypadá to, že to nebude nic vážného. V tuhle chvíli je největší problém, že je hlavně promrzlá a potřebuje do tepla. Doufám, že to bude dobré a brzy se z toho dostane,“ líčil Čelůstka.
Hrušková byla jednou z patnácti závodnic, které se nedostaly do cíle. Už na začátku zrádné cyklistické části závod skončil i pro Britku Jessiku Fullagarovou, Novozélanďanku Evu Goodissonovou či devatřicetiletou veteránku Barbaru Riverosovou z Chile, která v cílovém prostoru chodila se zavázaným kolenem.
„Závodnice přede mnou nevybrala dobře zatáčku a spadly jsme. Docela nepříjemně jsem si poranila koleno a rozhodla jsem se nepokračovat,“ vysvětlila Riverosová. „Z předchozích závodů víme, že to v Karlových Varech může být nebezpečné. Takhle to tu je. Je to nádherný závod v nádherném prostředí. Podmínky jsou jeho součástí.“
Lázeňské město se v neděli probouzelo do silného deště, který sice před startem ustal, ale náročnému cyklistickému okruhu plnému ostrých zatáček přidaly na obtížnosti louže a kluzký povrch po celé jeho délce.
„Vary jsou v tomhle vždycky nevypočitatelné, ale dneska je to blázinec,“ ulevil si Čelůstka. „Včera předpověď ještě vypadala, že dopoledne by to mohlo být bez deště, bohužel se to otočilo. Už na rozjetí přijedou všichni promočení. Je to náročné, obzvlášť pro holky, které na sobě nemají žádný tuk, takže je jim hned zima. Ale takhle: Je to pro všechny stejné! A někteří se s tím poperou líp, někteří hůř.“
Průlomová sezona Přikrylové
Z českých závodnic se na olympijské trati, která zahrnuje 1500 metrů plavání, 40 kilometrů na kole a desetikilometrový běh, skvěle držela Dana Přikrylová. Z vody vylézala těsně za vedoucí skupinkou, na kole ji dorazila a do své nejslabší běžecké části vbíhala na devátém místě. Nakonec se devatenáctým místem vešla do top dvacítky.
„Bohužel, skupina za námi nás hodně sjížděla. Vůbec nebyly daleko a doběhly nás už v prvním okruhu. Byly tam dobré běžkyně,“ hodnotila Přikrylová. „Jsem moc spokojená, protože závod byl opravdu těžký. Všechny jsme tam nechaly dost energie. Jsem ráda, že to vyšlo. Bodově je to nejzajímavější právě do dvacítky.“
Přikrylová zažívá průlomovou sezonu. Letos poprvé startovala v elitní kategorii na evropském šampionátu a má za sebou i jedenácté místo na akademickém mistrovství světa.
„Letos udělala parádní progres. Plavecky a cyklisticky patří už teď do té špičky, je tam rezerva v běhu,“ říká Čelůstka. „Ale v triatlonu prostě nejde makat na všech disciplínách naplno. Musíte něčemu dát prioritu. Furt je mladá závodnice, má spoustu času.“
Na stupně vítězů se vešly triatlonové superhvězdy. Vyhrála Britka Taylorová-Brownová před Američankou Taylor Spiveyovou. Výborný běh vynesl na třetí místo úřadující mistryni světa Lisu Tertschovou z Německa.
Závod mistrovství světa v triatlonu v Karlových Varech:
Ženy: 1. Taylorová-Brownová (Brit.) 2:03:05, 2. Spiveyová (USA) -36, 3. Tertschová (Něm.) -1:28, 4. Lehairová (Luc.) -2:01, 5. Feuersingerová (Rak.) -2:16, 6. Potterová (Brit.) -2:26, ...19. Přikrylová -6:21, 23. Juránková -7:03, 26. Kuříková -7:51, Hrušková (všechny ČR) nedokončila.