Yeeova stíhací jízda. Návrat strojvedoucího. Budoucnost Varů? Bez státu to nepůjde
Slavný britský triatlonista Alex Yee předvedl v závodě mistrovství světa v olympijském triatlonu velkou stíhací jízdu. V běžecké části se posunul z devatenáctého místa na druhé a doběhl jen o deset sekund za vítězným Francouzem Dorianem Coninxem. Nejlepší z Čechů skončil jako osmadvacátý Radim Grebík, který se vrátil ke kariéře poté, co pracoval jako strojvedoucí.
Zase předvedl jeden ze svých ukázkových finišů. Alex Yee, olympijský šampion z Paříže, ztratil minutu už na studené patnáctistovce na Rolavě, do poslední části karlovarského triatlonu vbíhal z devatenáctého místa se ztrátou víc než dvě minuty na vedoucí příčku. Nakonec udělal ze závodu velké drama, kosil jednoho soupeře za druhým a za vítězným Coninxem zůstal jen o deset sekund.
„Po plavání jsem si nemyslel, že se budu schopen probojovat zpátky do závodu. Nemohl jsem si přát víc,“ radoval se Yee. „Snažil jsem se ukrajovat manko a jsem hrdý na to, že jsem se v závodě mistrovství světa vrátil na stupně vítězů.“
Nejlepším Čechem se na osmadvacátém místě stal Radim Grebík, někdejší velký talent českého triatlonu, který si dal několik let pauzu, aby si splnil sen o práci strojvedoucího. V náročné cyklistické části si užíval společnost Yeeho.
„Paráda. Zavzpomínal jsem si na roky 2021 a 2022, kdy jsme spolu závodili,“ usmíval se Grebík. „Varská trať je kouzelná. V kopci, kdy jsme mohli slyšet fanoušky, to bylo nezapomenutelné.
Když jsem rozmýšlel, jestli se vrátit do tréninkového procesu, cílem bylo zažít ještě jednou Vary, atmosféru na nejvyšší úrovni.“ Dramatický finiš mužského závodu znamenal pro karlovarský City Triathlon po dvou letech rozlučku s elitní sérií světového šampionátu.
„V příštím roce seriál mistrovství světa mění svůj koncept, bude z něho série T50, ve které také s ohledem na ekonomickou náročnost velmi pravděpodobně nezůstaneme a opět se vrátíme do kalendáře Světového poháru, jehož součástí jsme byli osm let,“ vysvětlil ředitel závodu Vladimír Malý.
Vrcholné závody tak v Karlových Varech zůstanou a reprezentační trenér Jan Čelůstka věří, že to nebude znamenat významný pokles úrovně.
„Co se týče kvality závodu, kvality zázemí, organizace, tak ať už to byl Světový pohár, nebo teď závody mistrovství světa, nevidím v tom rozdíl,“ řekl Čelůstka. „Závodníci mají teď dvojnásobný počet bodů, vítěz bere tisíc euro místo pěti set a je tady větší konkurence. Ale pořadatelé jsou tady zkušení, silní. Tohle není definitiva.“
Organizátoři chtějí do Karlových Varů pro rok 2028 nebo 2029 evropský šampionát. I do budoucna budou potřebovat pomoc od státu. V rozpočtu sportu však má v příštím roce ubýt peněz na významné sportovní projekty.
„Rozdíl mezi závodem tohoto formátu a Ironmanem v dlouhém triatlonu je ten, že nám chybí příjem ze startovného,“ vysvětluje Malý. „Součástí podmínek jsou povinné prize money. V tomto roce činily dvě stě tisíc dolarů. Zároveň jsou tam zalistovací poplatky. Základní budget bez pomoci státu a veřejných institucí naplnit nelze.“
Závod mistrovství světa v triatlonu v Karlových Varech:
Muži: 1. Coninx (Fr.) 1:50:50, 2. Yee (Brit.) -10, 3. Kaindl (Rak.) -17, 4. Batista (Portug.) -28, 5. Hellwig (Něm.) -57, 6. Dévay (Maď.) -1:05, ...28. Grebík -5:00, 32. Michálek -8:15, Demuth (všichni ČR) nedokončil.