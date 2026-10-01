Sport Magazín: (ne)herečka Adamczyková, ostříhaný Haaland a olympiáda robotů
Sport Magazín a rozhovor s olympijskou šampionkou Evou Adamczykovou • Zdroj: isportTV
Už v pátek vychází Sport Magazín a rozhovor s olympijskou šampionkou Evou Adamczykovou. Nový účes, nový Haaland? Ne tak docela. Zpozorněte u Světových her humanoidních robotů. Vedle plakátu daviscupových hrdinů najdete postřehy Lucie Šafářové i žebříček nejlepších hráčů NFL nebo obsáhlý hokejový kvíz. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:
- Rozhovor: Eva Adamczyková / Branky, děti, rodiče
- Téma: nový Erling Haaland / krátký střih, sebeironie i zranitelnost
- Fenomén: člověk vs. stroj / když robot vymaže Usaina Bolta
- Top 10: nejlepší hráči NFL / Garrett, Allen a spol.
- Z jiného úhlu: Lucie Šafářová / kouzlo O2 areny
- Uniklo z facebooku: Harry Kane / kanonýr Anglie a Bayernu
- Plakát: daviscupový tým / po postupu do Final 8
- Kvíz: trenéři hokejové reprezentace / jak si vedli na ledě?
- Test: Porsche Cayenne Electric
- TV program: všechny sportovní stanice