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Sport Magazín: (ne)herečka Adamczyková, ostříhaný Haaland a olympiáda robotů

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Sport Magazín a rozhovor s olympijskou šampionkou Evou Adamczykovou • Zdroj: isportTV
Eva Adamczyková v podcastu Branky, děti, rodiče
Eva Adamczyková v podcastu Branky, děti, rodiče
Eva Adamczyková v podcastu Branky, děti, rodiče
Eva Adamczyková na letošních hrách v Miláně.
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iSport.cz, mag
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Už v pátek vychází Sport Magazín a rozhovor s olympijskou šampionkou Evou Adamczykovou. Nový účes, nový Haaland? Ne tak docela. Zpozorněte u Světových her humanoidních robotů. Vedle plakátu daviscupových hrdinů najdete postřehy Lucie Šafářové i žebříček nejlepších hráčů NFL nebo obsáhlý hokejový kvíz. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:

  • Rozhovor: Eva Adamczyková / Branky, děti, rodiče
  • Téma: nový Erling Haaland / krátký střih, sebeironie i zranitelnost
  • Fenomén: člověk vs. stroj / když robot vymaže Usaina Bolta
  • Top 10: nejlepší hráči NFL / Garrett, Allen a spol.
  • Z jiného úhlu: Lucie Šafářová / kouzlo O2 areny
  • Uniklo z facebooku: Harry Kane / kanonýr Anglie a Bayernu
  • Plakát: daviscupový tým / po postupu do Final 8
  • Kvíz: trenéři hokejové reprezentace / jak si vedli na ledě?
  • Test: Porsche Cayenne Electric
  • TV program: všechny sportovní stanice

Sport Magazín: (ne)herečka Adamczyková, ostříhaný Haaland a olympiáda robotů

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