Sparta podepsala spolupráci s Decathlonem. Děti poměřily síly s Kadeřábkem a Sochůrkem
Zhruba tři stovky fanoušků Sparty přišlo do prodejny Decathlonu ve Zličíně, kde si mohlo vyzkoušet různé fotbalové aktivity, získat podpisy od hráčů A-týmu a poslechnout si jejich rady pro mladé začínající hráče a hráčky. Sparta s Decathlonem pak podepsala spolupráci. Klubový merch nově zakoupíte na pobočkách Decathlonu a firma bude klubu dodávat tréninkové pomůcky.
Většinu návštěvníků tvořily děti, které si před prodejnou i přímo uvnitř ní mohly vyzkoušet různé fotbalové aktivity. Venku stála řada mladých fotbalistů, kteří jeden po druhém vyráželi na improvizované zahrádce v Decathlon aréně na hravé dráze do slalomu z kuželů, květináčů nebo pneumatik.
Později si slalom vyzkoušeli i hráči sparťanského áčka a Hugo Sochůrek zvládl netradiční soutěž rychleji než Pavel Kadeřábek. „Stihl jsem to za 12 sekund, ale šlo by to i rychleji,“ pochlubil se osmnáctiletý talent z Letné.
Mezi regály obchodu pak děti na dalších stanovištích zkoušely nožičky, malý fotbálek vsedě nebo poznávaly sportovní pomůcky poslepu.
Následně se všichni mladí fanoušci Sparty přesunuli ke speciálně vytvořenému pódiu a poslechli si rady svých idolů. Vedle Kadeřábka a Sochůrka promluvil také ředitel sparťanské mládeže a legenda klubu Vítězslav Lavička a hráčka ženského A-týmu Eliška Sonntagová.
„Disciplína a chtíč na sobě pracovat jsou důležitější než talent,“ zmínila Sonntagová. „Máme dost talentů, ale jen talent nestačí. Je potřeba touha zlepšovat se,“ souhlasil Lavička, který vyzdvihl také důležitost doplňkových sportů.
Za pár okamžiků už si právě ředitel mládeže klubu symbolicky vyměnil dres s Petrem Salajem – obchodním ředitelem Decathlon Football pro Česko a Slovensko, čímž obě strany potvrdily spolupráci. „Mám obrovskou radost. Partnerství bude stát na dvou pilířích. Decathlon bude dodávat Spartě tréninkové pomůcky a v našich obchodech si nově koupíte klubový merch,“ řekl Salaj.
Po přestřižení pásky a odhalení nové sekce s oblečením nejúspěšnějšího českého klubu v prodejně Decathlonu se pak fanoušci seřadili do dlouhé řady a čekali na podpis či fotku se svými idoly.