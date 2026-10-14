Sen každého fanouška: Smartphone s 200Mpx zoomem a baterií na celý víkend
Jste fanouškem sportu nebo trávíte víkendy aktivně? Prémiová řada smartphonů vivo X500, včetně vrcholného modelu Pro Max, posouvá akční focení na novou úroveň. Nabízí unikátní 200Mpx teleobjektiv ZEISS, bleskové ostření a masivní baterii o kapacitě až 6750 mAh, která zvládne celý víkend.
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Každý sportovní fanoušek to zná. Koupíte si lístky na očekávaný zápas, ale z vaší sedačky na tribuně jsou hráči na hřišti jen malé tečky. Zaznamenat atmosféru na mobil většinou znamená rozmazanou fotku, na které není nic k poznání. S příchodem nové řady prémiových smartphonů vivo X500 Pro a X500 Pro Max ale tyto problémy končí. Jsou totiž pro sportovní a akční focení doslova stvořeny.
Fotografie jak z první řady díky 200Mpx zoomu
Absolutní špičkou je v tomto ohledu vrcholný model X500 Pro Max. V jeho výbavě se vyjímá masivní 200Mpx periskopický teleobjektiv vyvinutý s experty ze společnosti ZEISS. Díky pokročilé optické stabilizaci a obřímu rozlišení si můžete i z horního prstence stadionu přiblížit dění na trávníku tak, jako byste stáli u postranní čáry. A pokud jste opravdoví fajnšmekři, telefon dokonce podporuje připojení speciálního telekonvertoru s extrémním dosahem. Detaily ze závodních okruhů, horských sjezdů nebo fotbalových derby tak máte naprosto ostré a jako na dlani.
Fotit rychlý pohyb, ať už jde o sprintujícího útočníka, letící míč nebo vaše děti při zápase, vyžaduje bleskové ostření. Modely řady X500 využívají pokročilý vícezónový laserový autofokus, který dokáže ve zlomku vteřiny uzamknout zaostření na rychle se pohybujícím objektu. V kombinaci s enormním výkonem nového 2nm procesoru Dimensity 9600 Pro tak získáte dokonale ostré snímky bez nepříjemného rozmazání, které u běžných telefonů pokazí každý akční záběr.
vivo
Dokonalý obraz pro sportovní přenosy
Ať už sledujete přímý přenos fotbalové ligy cestou z práce, nebo si pouštíte sestřihy těch nejlepších gólů, potřebujete displej, který stíhá rychlou akci. Modely řady X500 jsou proto vybaveny špičkovými AMOLED panely s extrémně rychlou obnovovací frekvencí 144 Hz. I ten nejrychlejší pohyb puku nebo míče tak uvidíte naprosto plynule a bez trhání. Vrcholný model Pro Max navíc nabízí velkorysý 6,85palcový displej, který z telefonu dělá ideální kapesní televizi.
Energie na celý sportovní víkend
Ať už trávíte celý den na turnaji, fandíte na venkovním zápase, nebo jedete na celodenní cyklovýlet se zapnutou GPS aplikací, potřebujete telefon, na který je spolehnutí. Vivo do nových modelů vměstnal akumulátory s naprosto dechberoucí kapacitou. Vrcholný Pro Max se pyšní baterií o velikosti 6750 mAh, a dokonce i základní model X500 nabízí štědrých 6510 mAh.
Předprodej této nadupané technologické výbavy startuje na českém trhu již 27. října.