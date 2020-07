8 zajímavostí o Japonsku, které jste (nejspíš) nevěděli | iSport.cz

V letošním roce slaví Česká republika s Japonskem výročí 100 let vzájemných vztahů. Podívejme se při té příležitosti na osm pozoruhodných faktů o Zemi vycházejícího slunce. Co všechno museli muži podstoupit při výrobě katany? A co žena samurajka? Osmičku jsme vybrali proto, že je v Japonsku považována za šťastné číslo. Kandži, tedy znak, který se pro ni používá, totiž připomíná znak pro prosperitu a šťastnější zítřky.