Staňte se součástí Hisense výzvy v kopání penalt

Dokážete dát gól skvělému prvoligovému brankáři? Zjistíte to snadno. Už tuto neděli se totiž můžete i vy zapojit spolu s dalšími fanoušky do hvězdného sportovního klání, které se odehraje prostřednictvím aplikace Live Penalty za podpory Hisense od 20:00 do 21:00 hodin. Do akce se zapojí i český moderátor Petr Říbal a slovenský stand-up komik Joe Trendy. I ti vyzkouší pohotovost gólmana SK Dynamo České Budějovice Martina Janáčka. A postarají se o kvalitní zábavu.