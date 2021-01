Zájem o kurzové sázení neopadá. Češi se však naučili rozumět i jiným sportům

Fotbal, hokej, tenis. V Čechách tři nejoblíbenější sporty, na které si rádi vsadíme, a to hned z několika důvodů. Jednak těmto sportům jako národ poměrně rozumíme, jednak si o nich můžeme zjistit spoustu informací a v neposlední řadě jsou sázky na tyto sporty sázkovými kancelářemi hojně vypisovány. Rok 2020 však s popularitou výše zmíněných sportů nechtěně zamíchal a Češi se tak vrhli i jiným směrem.

Nebyla to ovšem změna zcela dobrovolná, ale spíše okolnostmi vynucená, která nastala loni již dvakrát, a to kvůli zákazu veškerých sportovních aktivit. Prim tak hrály online sporty, například online turnaje v šipkách streamované z domácího prostředí jednotlivých hráčů, nebo e-sporty.

Těmi rozumíme organizované soutěžní hraní hráčů nebo týmů v jakékoli hře a na jakékoli platformě. E-sport má stejně jako každý jiný sport jasná pravidla a hraje se na několika úrovních, od amatérské až po profesionální. Jednotlivé soutěže a turnaje je možné taktéž odehrát v offline prostředí, předchází jim ale zpravidla přísná kvalifikace.

Kurzové sázky na E-sporty vypisuje i nejstarší česká sázková kancelář Fortuna, která se velmi rychle za dané situace adaptovala na nové podmínky a stala se oficiálním betting partnerem týmu Sinners Esports v červenci tohoto roku. Tento tým se zaměřuje především na hru CS:GO, na kterou jsou aktuálně hojně vypisovány sázky, a to i přesto, že jsou sportovní aktivity opět povolené. Dle odborníků jsou e-sporty jedno z nejdynamičtěji se rozvíjejících odvětví s obrovskou perspektivou a například v Německu si už získaly obrovskou základnu fanoušků. Trendem by tak časem pravděpodobně byly i bez pandemie, ta však celou situaci urychlila.

Nejsou to ale jen sporty, na co se nyní vsází. Větší zájem je i o sázky na politické události. Hlavním tahounem byly samozřejmě volby v USA, kdy se o prezidentské křeslo ucházel Joe Biden a kontroverzní Donald Trump. A přestože jsou tyto volby skoro minulostí, Fortuna už má vypsané kurzy na volby v roce 2024. Vsadit si však můžete i na prezidentské volby v Čechách a populární jsou i sázky na společenské dění. Kurzy jsou aktuálně vypsány například na to, kdy a jaká společnost dopraví prvního člověka na Mars.

Kontroverzní Češi se ale rádi vrací ke svým starým dobrým návykům a jelikož jsou tradiční sporty opět ve hře, fotbal je teď bezpochyby sázkovým číslem jedna. Sázkové kanceláře tak díky tomu na závěr roku alespoň částečně vyrovnaly ztráty, které je postihly kvůli pandemii koronaviru.

Naopak nadcházející rok se jeví jako rok plný sázek. Sportovní fanoušky čekají vrcholné události, jako je olympiáda v Tokiu, odložené Euro 2020 a v neposlední řadě se v Čechách odehrají velmi napínavé volby. Sázet se tak bude ještě více než v pandemickém roce 2020. Velmi zajímavé bude sledovat, jak se budou vyvíjet esporty v rámci vnímání veřejnosti i sázení. Jisté ale je, že vrchol bude čekat sázkové kanceláře letos v napěchovaném program vlastně již celé jaro a léto.

Kdo si trošku oddychne, tak jej navíc v následujících měsících přejede volební kampaň a s ní spojené šílenství, které nás čeká nejen v sázkovém sektoru. Prezident Zeman oznámil, že se volby budou konat v říjnu. Momentálně je těžké říct, zda je favoritem na příštího premiéra České republiky Andrej Babiš, nebo někdo z dvojice opozičních lídrů – Petr Fiala a pirát Ivan Bartoš. Jisté však je, že to bude těsné a kurzy mohou v mnohém napovědět.