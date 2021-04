E-sport už dávno není jen pro počítačové geeky. Roste jeho sledovanost i hodnota

Elektronický sport - fenomén na vzestupu

Představte si, že jdete s přáteli do hospody a místo sledování fotbalu či hokeje budete sledovat výkony profesionálních hráčů počítačových her. Zdá se vám to nepředstavitelné? Možná si na tu představu raději začněte pomalu zvykat, protože se zdá, že jde o hudbu blízké budoucnosti. Hraní počítačových her už dávno není jen osamocenou zábavou počítačových geeků, kteří se svému koníčku věnují v soukromí domova. Takzvaný elektronický sport je výnosný byznys, v kterém se točí doslova miliardy. Ti nejlepší profesionální hráči počítačových her si už dnes dokáží vydělat e-sportem velké peníze a mezi zasvěcenými a fanoušky platí za opravdové celebrity svého druhu. Ti nejodvážnější prognostici tvrdí, že časem svou sledovaností e-sport překoná i klasický sport.

Zájem o profesionální hraní počítačových her roste ze strany hráčů – k tomu, aby se z nich stali světoví šampioni, nepotřebují nic víc než počítač s dobrým výkonem a stovky hodin času stráveného před obrazovkou počítače. Nejsou to ale jen hráči, jejichž zájem roste. Rapidně přibývají také fanoušci tohoto elektronického sportu a úměrně s tím i se zvyšuje zájem sázkařů, tradičních sportovních klubů a mezinárodních firem jako Redbull, Vodafone, Mercedes-Benz, Louis Vuitton či LG. Pro firmy totiž velkou protihodnotu představuje právě možnost oslovit publikum hlavně z mladé generace. Sportovní velkokluby jako Chelsea či Manchester City si už dávno založily vlastní e-sport týmy, které soutěží na té nejvyšší úrovni. E-sport se tak staví po bok konvenčních sportů, kde se točí miliardy dolarů.

Dnes je už běžnou realitou, že fanoušci e-sportovců zaplní celé sportovní haly, aby si užili společné fandění. Příkladem je třeba zaplnění obřího sportovního stadionu v Pekingu – překupníci podle televize ESPN prodávali vstupenky na místě za těžko neuvěřitelných tisíc dolarů. Ty největší turnaje sledují online celé desítky milionů lidí.

Strmý nárůst fanoušků v posledních letech je dechberoucí. U ostatních soutěží je patrné, že stagnují a příznivci jim moc nepřibývají, u e-sportu registrujeme průměrný meziroční růst 15 %. Jako příklad za všechny uveďme, že finále hry League of Legends sledovalo 58 milionů lidí – to je v konečném důsledku více než třeba finále NHL.

Popularita e-sportu vzrostla během pandemie

Profesionální hraní počítačových her je dnes v mnoha státech nejen lukrativním výdělkem a zaměstnáním na plný úvazek, ale také je uznáno jako oficiální sport. V Česku často e-sport vyvolává v nehráčském prostředí negativní asociace, ale to se pravděpodobně brzy změní. Pokud totiž nějaký byznys vydělal na koronavirové krizi, pak je to bezpochyby e-sport. Sleduje ho stále více lidí a stále více lidí má ponětí o tom, jak tato branže funguje. Nejrůznější opatření proti Covidu-19 totiž způsobila, že e-sport přilákal velké množství nových diváků. To jde ruku v ruce se zvýšením hodnoty byznysu samotného.

V současnosti je velikost světového trhu s elektronickým sportem odhadována zhruba na 1,3 miliardy dolarů, velikost českého trhu se momentálně pohybuje kolem padesát milionů. Podle zakladatele nejúspěšnějšího českého e-sportového týmu eSuba Ladislava Dyntara hraje aktuálně o padesát procent více hráčů a zhruba o čtyřicet procent více diváků se přihlašuje prostřednictvím různých platforem k sledování e-sportových turnajů. Na rozdíl od jiných sportů nebyl ten elektronický omezený koronavirem. V březnu 2020 dokonce herní portál Steam zaznamenal historický rekord v počtu aktivních hráčů v jeden moment, který dosáhl čísla 23 milionů.

