Betano je celosvětově známá společnost, která v současnosti působí v řadě zemí nejen v Evropě, ale také v Latinské Americe a jedná se o jednu z nejrychleji rostoucích společností na poli online sázení a online her.

Betano pravidelně získává významná ocenění během udílení herních oscarů EGR Awards. Pyšnit se může titulem Nejlepší fotbalová sázkovka. Díky svým mezinárodním zkušenostem přináší Betano hráčům zajímavé nabídky a možnosti v rámci sázení. Velkou výhodou jsou stovky vypsaných sázkových příležitostí na každý zápas české fotbalové ligy i zahraničních lig.

První zahraniční sázkovka vstoupila na český trh • Foto Betano

Hráči se můžou těšit na Vylepšené kurzy, které vám nabídnou kurzové zvýhodnění pro speciální sázky nebo Bet Builder, se kterým můžete sázet na více tipů z jednoho zápasu na jednom tiketu a je dostupný i pro live sázky. A abyste se nemuseli strachovat o výsledek zápasu, je tady pro vás nabídka 2 góly náskok, díky které je váš tip vítězný hned ve chvíli, kdy se váš tým dostane do vedení o 2 góly.

Další novinkou pro český trh je věrnostní program Betano Mise, ve kterých můžete získat Sázky zdarma pouze za to, že si vsadíte na dané zápasy nebo ligy. Mise se na Betanu objevují pravidelně a těšit se můžete na minimálně 3 Mise týdně při různých příležitostí.

V dnešní době, kdy většina hráčů hraje na svých mobilních telefonech je příjemnou zprávou, že mobilní aplikace Betana pro Android i iOS jsou vysoce oceňované pro svou přívětivost k uživatelům.

Betano je také velice aktivní na poli sponzoringu a v současnosti sponzoruje řadu týmů napříč zeměmi, ve kterých působí. Z nejznámějších stojí za zmínku portugalské týmy FC Porto, Benfica Lisabon a Sporting Lisabon, nebo českým týmům známé FCSB z Rumunska.

Plány Betana do budoucna slibují spoustu dalších vylepšení, jak kurzové nabídky, tak i Vegas her. Těšit se můžete také na speciální soutěže na webu i na sociálních sítích. Takže se jistě máme na co těšit.