Investovaná stokoruna udělala z muže na Karlovarsku milionáře

Na úterý 16. srpna bude ještě dlouho vzpomínat sázející z Karlovarského kraje. Tušil, že má zrovna šťastný den, a tak se rozhodl, že si vsadí. Vybral si hru Šťastné datum a vsadil jeden sloupec za stokorunu.

Na sázence zaškrtl datum 13. 7. 2. V kalendáři je to den, kdy slaví svátek Markéta. Ukázalo se, že šlo o velmi dobré rozhodnutí. Přesně tato tři čísla totiž večer vypadla z generátoru náhodných čísel. A to znamenalo jediné - sázející se stal majitelem částky 1 000 000 Kč.

Sazka letos vytvořila už takřka tři sta milionářů

Když si výherce kontroloval tiket, zažil pořádný šok. Po pár chvílích ho vystřídal pocit radosti z výhry. Připojil se tak k téměř 300 výhercům, kterým se v letošním roce poštěstilo a vyhráli se Sazkou víc než milion korun.

Data narození, různá výročí, ale třeba také den, kdy člověk poprvé vstoupil na měsíc nebo kdy se na scéně poprvé objevil Hurvínek. Zaškrtávat na tiketech do loterie oblíbená data je zvykem nejednoho z nás. Co ale dělat v případě, že se kupříkladu váš syn narodil už v roce 1982 a třeba v takové Sportce se sází jen na čísla od jedné do devětačtyřiceti? Vaší odpovědí je Šťastné datum, tedy loterie, která vás může proměnit v milionáře.

Šťastné datum: opravdu vysoká šance na výhru

Šťastné datum se losuje každý den večer, a tak na čísla, která vypadnou z generátoru náhodných čísel, nikdy dlouho nečekáte. Každý den máte šanci vyhrát milion. Oproti jiným loteriím se nemusíte zabývat složitým vyplňováním sloupečků, které jsou pro nejednoho z nás často matoucí. U Šťastného data jednoduše zvolíte den, měsíc a poslední dvojčíslí roku a je hotovo. O tom, co byste si díky Šťastnému datu mohli pořídit, můžete začít přemýšlet už pár hodin po slosování dnes večer.

Úvodní fotografie je pouze ilustrativní a nezachycuje skutečného výherce.. Autor fotografie: iStock Photo.

Hraj s rozumem | Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.