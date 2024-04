Čtvrtfinále Ligy mistrů nabídne souboje gigantů. Kdo vykročí vstříc Wembley?

Zřejmě největším šlágrem čtvrtfinálového programu bude střet Realu Madrid a Manchesteru City. Nejen, že jde o souboj dvou asi největších favoritů na zisk trofeje v této sezoně, ale také poslední dvou vítězů soutěže. První utkání se odehraje v úterý večer v Madridu a cílem královského klubu je co nejlepší pozice do odvety. O týden později v Anglii totiž bude případný nepříznivý stav jen velmi složitě otáčet. Pro Bílý balet může být výhodou jeho poměrně pohodlná pozice na čele španělské ligy, v níž má osmibodový náskok. Naopak před Citizens musí dělit síly i do dramatických dostihů v Premier league, v níž se o titul přetahují s Liverpoolem a Arsenalem. Šance ale experti odhadují jako velmi vyrovnané.

I druhá úterní dvojice je nadmíru atraktivní. Arsenal doma v úvodním zápase přivítá Bayern Mnichov. Gunners do čtvrtfinále doslova doklopýtali po nervy drásajícím duelu s Portem, které vyřadili až po penaltovém rozstřelu. Také bavorský velkoklub neměl úplně hladkou cestu, doma musel dohánět ztrátu z prvního zápasu s Laziem. Oba celky ovšem do úterního utkání vstoupí v poněkud jiném rozpoložení. Zatímco Arsenal se o víkendu dostal do čela domácí soutěže, tak Bayern po dalším kolapsu téměř definitivně ztratil šanci na obhajobu prvenství v Bundeslize. I kvůli tomu je favorizován spíše anglický klub.

Další souboj gigantů nás čeká i ve středu, kdy si to Paris Saint Germain rozdá s Barcelonou. Francouzský velkoklub si po vydřeném postupu ze skupiny v osmifinále v pohodě poradil se San Sebastianem. Z pohledu domácích bude velká pozornost upřena na Kyliana Mbappého, pro něhož to bude zřejmě poslední příležitost dotáhnout PSG k vytouženému vítězství v Lize mistrů. Po sezoně totiž zřejmě zamíří do Realu. To Barcelona zatím prožívá spíše rozporuplnou sezonu. Postup do čtvrtfinále Champions league si sice proti Neapoli pohlídala, v domácí lize však výrazně ztrácí na Real. I proto trenér Xavi už s předstihem oznámil, že po sezoně skončí. Triumf v milionářské soutěži by byl velkolepým rozloučením.

Možná trochu ve stínu zůstává po rozlosování čtvrtý dvojzápas mezi Atléticem Madrid a Borussií Dortmund. Výrazně komplikovanější cestu mezi osm nejlepších měl z této dvojice španělský klub, který v osmifinále vyřadil Inter Milán až po penaltách. To Němci splnili roli favorita proti Eindhovenu. Oba celky mají ve svých domácích soutěžích k výraznému úspěchu poměrně daleko, postup do semifinále by tak byl při hodnocení aktuálního ročníku výrazným vylepšením.

