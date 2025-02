Jaké bude MS v hokeji 2025?

Minulý rok ukončil náš národní tým dlouholeté čekání na zlatou medaili. Velkolepý úspěch byl o to sladší, když se ho reprezentaci podařilo dosáhnout na domácí půdě. Za poslední tři šampionáty má Česko na kontě dvě medaile a zdá se, že chudé období je za námi. To mohou potvrdit naši hokejisté již na dalším mistrovství, které se bude konat ve Švédsku a Dánsku. Budeme věřit, že to i v letošním roce na turnaji cinkne. Předpoklady k tomu určitě máme.

Určitou předzvěst zlepšující se formy nepřinášejí jen seniorští hokejisté. Juniorskému týmu do dvaceti let se v lednu podařilo také ukořistit cenný kov. Na Mistrovství světa v hokeji se českým mladíkům herně dařilo, a to pocítila i domácí Kanada, kterou naši vyřadili ve čtvrtfinále. Poté sice přišel semifinálový náraz s USA. Nicméně zápas o bronz proti Švédsku jsme zvládli stejně úspěšně, jako tomu bylo v minulém roce. Možná jde o znamení, že se úspěšný rok bude opakovat i na velkém hokejovém mistrovství.

Hokej MS se tento rok uskuteční ve Švédsku a Dánsku. Naši budou startovat ve skupině B, kterou hostí dánský Herning. V této části turnaje nás čeká sedm soupeřů. Připravit se musíme na odvetu finále z loňského turnaje proti Švýcarsku a velká pozornost bude směřovat také k duelu se Spojenými státy. U zámořské reprezentace bude hodně záležet na tom, jaké hvězdy do Evropy dorazí. Poté se ve skupině musíme připravit na domácí Dány, sousední Norsko, Německo, Kazachstán a Maďarsko. Postup ze skupiny by pro národní tým neměl být problémem.

Jaká bude nominace?

Jelikož zámořská NHL ještě nevstoupila ani do play-off, lze jen těžko predikovat, jaké české hvězdy před turnajem nebo v jeho průběhu dorazí. Trenér Radim Rulík nicméně dokázal, že i s hráči z domácí soutěže či z evropských lig dokáže poskládat sestavu, která umí uspět. Když poté dorazí hvězdy formátu Pastrňáka, Nečase či Gudase, bude moci nároďák myslet opět na ty nejvyšší příčky. A třeba se už letos dokážou prosadit i bronzoví mladíci z MS do 20 let. Eduard Šalé či Jakub Štancl by se už v seniorské reprezentaci neztratili.

