Dost bylo energy gelů! Zkuste recepty na nejjednodušší domácí tyčinky

Na delších závodech nebo i trénincích je vidíte všude, tubičky nebo pytlíčky s gely všemožných chutí. Výrobci se předhánějí s jednou recepturou lepší než druhou, ale často jde o bohatý chemický koktejl, který nesedne každému. Mezi gely i tyčinkami lze už najít světlé výjimky, ale přesto, zkuste si připravit doma vlastní alternativu a objevit nové chutě, není to nic komplikovaného.

Energetické kuličky Xocolatl (Scott Jurek, Jez a běhěj)

Na 12 kuliček:

½ šálku nepražených kakaových bobů¨

½ šálku nepražených kešu ořechů

8 středních datlí

1 lžička prášku mesquito (nemusí být)

¼ lžičky mleté skořice

½ lžičky vanilkového prášku nebo extraktu

¼ lžičky drcených chilli papriček

½ lžičky mořské soli

1 ½ lžičky zastudena lisovaného kokosového oleje

Kromě kokosového oleje všechny suroviny dámě do mixéru a necháme 3 až 5 minut mixovat. Jakmile je směs dokonale jemná, přesypeme směs do mísy a přidáme roztavený kokosový olej. Dobře promícháme a začneme tvořit kuličky (Jurek v receptu uvádí právě kuličky, ale tyčinky jsou také možnost nebo vlastně jakýkoli tvar a velikost, které budou vyhovovat vám). Hotové kuličky položíme na pečící papír a na 15 až 20 minut je vložíme do ledničky. Kuličky skladujeme ve vzduchotěsné nádobě a vydrží až 2 týdny.