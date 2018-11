Královnou českého triatlonu je Frintová: Asi se to dalo očekávat!

O vítězství v anketě Král triatlonu rozhodovali svými hlasy členové vedení České triatlonové asociace, zástupci klubů, trenéři a sportovní novináři. Už počtvrté v řadě přisoudili korunu pro nejlepšího závodníka uplynulé sezony Vendule Frintové. Druhé místo obsadil František Linduška, třetí příčku pak Petr Soukup.

K největším úspěchům Venduly Frintové v této sezoně patří vítězství v závodě světového poháru v Karlových Varech, třetí místo ve světovém poháru v americké Sarasotě či 7. místo v závodě mistrovství světa (WTS) v japonské Jokohamě.

„Jsem ráda, že se mi povedlo titul obhájit. Vzhledem k výsledkům se to asi dalo očekávat, na druhou stranu ale člověk nikdy není úplně spokojený a vždycky je co zlepšovat,“ uvedla nejlepší česká reprezentantka posledních let.

Trenérem roku je počtvrté v řadě Luboš Bílek, mezi jehož svěřence patří například suverénní vítěz FORD CZECHMAN TOUR Tomáš Řenč nebo Němec Sebastian Kienle, jeden z nejlepších závodníků světa v dlouhém triatlonu.

Titul mládežnického trenéra roku získal Jan Vaněk, který připravuje mimo jiné reprezentanty Františka Lindušku a Ivetu Fairaislovou. V této sezoně byl také trenérem žákovského výběru.

Nejlepší akcí roku se stejně jako v minulém roce stal závod CITY TRIATHLON Karlovy Vary, který byl letos podruhé součástí kalendáře Světového poháru.

V anketě Hvězda Facebooku zvítězil František Kubínek, který na pódiu přebral také symbolický šek na částku 88 000 Kč od Nadačního fondu ČTA, jehož prostřednictvím triatlonová komunita přispěla loňskému mistru republiky na nákladnou rehabilitaci po vážné únorové autonehodě.

Slavnostní večer se uskutečnil ve vysočanském Clarion Congress Hotelu a skvěle jím provázel moderátor České televize Tomáš Budka. Ten kromě oceněných pozval na pódium také kapelu Inaction.

Král triatlonu 2018

Král triatlonu 2018: 1. Frintová Vendula, 2. Linduška František, 3. Soukup Petr

Trenér roku 2018: Bílek Luboš

Mládežnický trenér roku 2018: Vaněk Jan

Akce roku 2018: SP Karlovy Vary

Hvězda Facebooku: František Kubínek

Český pohár, absolutní vítězové

Olympijský a sprint triatlon: Jan Volár a Romana Gajdošová

Dlouhý triatlon a duatlon: Tomáš Řenč a Helena Kotopulu

Terénní triatlon: Vojtěch Bednarský a Jana Brantlová

Aquatlon: Jan Volár a Iveta Fairaislová