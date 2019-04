Keňští běžci vládnou, jejich jména ale můžou mást i zapálené atletické fanoušky. Borců se jménem Kiprop je třeba v první stovce historického žebříčku půlmaratonu hned sedm.

„Říkali jsme si, to je samý Kiprop, samý Kipsang, kdo se v tom má vyznat?“ durdí se na oko manažerka elitních závodníků Jana Moberly. „Tak jsem se jednoho manažera zeptala, proč se jmenují všichni stejně, ještě všichni od K. On mi řekl: Spousta jmen má podklad díky tomu, za jakých podmínek se dítě narodilo.“

V tom to vězí. V Africe se při vybírání jmen používá mnoho způsobů, děti se jmenují podle lidských emocí, pořadí v rodině nebo podle dne v týdnu. V Keni se často lidé rozhodují podle situace za porodu.

Podle jména tak poznáte, že Fancy Chemutaiová se narodila někdy během svítání. Favorit mužského závodu Stephen Kiprop zase přišel na svět v období prudkých deštů.

„V dešti běhám rád, nevadí mi to,“ směje se Kiprop.

Legendární nizozemská běžkyně s keňskými kořeny Lornah Kiplagatová se podle jména narodila v noci. Jméno rekordmana pražského maratonu Eliuda Kiptanuie odkazuje na to, že jeho matka prožila extrémně těžký porod. Vítěz loňského maratonu v Neapoli Abel Kipchumba se narodil v nemocnici.

Jméno Kibet například znamená, že se dítě narodilo za téměř pravého poledne. Další populární jméno, které nosí například bývalý slavný vytrvalec Henry Rono, je dokonale popisné. Označuje syna Kiprona a Kiprono, který se narodil ve chvíli, kdy už ovce a kozy odcházely z pastvy. Komu by to nestačilo, bylo to zřejmě mezi pátou a šestou hodinou.