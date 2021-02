Hrdinka Muchová maže míče z hlavy. Zaujala malůvkou, řekla, co znamená

Symbol semínka vrby africké, který nakreslila Karolína Muchová do kamery po postupu do čtvrtfinále Australian Open • www.yogakonga.com

Postavit se na podání, které vás může dostat do čtvrtfinále grandslamu, to je velký nápor. Vy jste ho zvládla v suchém triku. Co vám letělo hlavou?

„Popravdě nic moc. Jen jsem si opakovala, ať se soustředím na další fiftýn a snažila jsem se skóre vypustit z hlavy.“

Vlastně celý turnaj zvládáte big pointy náramně. Jak si toho vážíte?

„Hodně, taky jsem na hlavě pracovala. Vymazávání balónů z hlavy, soustředit se jen na daný moment, to i v předchozím zápase (s Karolínou Plíškovou) hrálo velkou roli.“

Váš trenér David Kotyza mentální přípravě hodně věří. Hodně se jí věnujete?

„Už dřív jsem pracovala s různými mentálními kouči. Vždy podle toho, jak jsem to cítila. Když jsem potřebovala záchytný bod, tak jsem měla mentální kouče. Teď to začalo po Ostravě a zrovna po zápase s Elise, který jsem prohrála. Bavila jsem se s Davidem a dohodli jsme se, že bychom na tom zase mohli zapracovat, protože jsem tam měla výkyvy. Myslím si, že od té doby to funguje skvěle. S mentálním koučem, kterého mám, jsem spokojená. Zlepšuji se.“

Což ukázal i poslední duel s osm zápasů neporaženou Mertensovou. Jaký podle vás byl?

„Začala jsem pomaleji. Elise hrála dobře, tlačila mě, skoro vůbec nekazila. Já pořád bojovala i za stavu 0:4. Snažila jsem se bojovat o každý bod, vrátit co nejvíc míčku přes síť a pak zaútočit. Jsem ráda, že jsem zvládla koncovky.“

Teď vás čeká gigantický úkol – vyřadit domácí Australanku a světovou jedničku Ashleigh Bartyovou. Je to největší výzva?

„Je číslo jedna na světě. Takže ano. Musím rozhodně předvést svůj nejlepší tenis, abych s ní mohla soupeřit a odehrála s ní dobrý zápas.“

Co si pamatujete z jediného zápasu s Bartyovou na US Open 2018?

„Pamatuju si, že nás přeložili z velkého kurtu na malý. Já byla kvalifikantka, měla jsem v nohách hodně zápasů, takže jsem byla unavená. Hrály jsme hezký zápas, máme trochu podobný styl. Po zápase mi řekla, že mám dál makat, že to můžu dotáhnout do špičky, což bylo milé.“

Australanka patří k nejsympatičtějším hráčkám na okruhu. Jak dobře ji znáte?

„Moc ne, ale vypadá jako úplně v pohodě holka, moc toho neřeší, taková klučičí. Vždycky pozdraví, je usměvavá.“

Angličtí komentátoři říkali, že se pro vás výhry začínají stávat zvykem. Cítíte se už komfortněji v pozdějších kolech grandslamů, na velkých kurtech?

„Tak zrovna tady v Austrálii se mi poslední roky úplně nedařilo. Ale jo, grandslamy jsou pro nás v roce hlavní cíl, snažíme se na ně připravit. Takže si dost cením, že pořád postupuju. Ale i první zápas jsem tady měla těžký, vlastně všechna kola. Pokaždé to mohlo jít na obě strany. Vážím si čtvrtfinále.“

Co jste dělala dobře v přípravě, že se tak daří?

„Makala jsem. Vylepšila jsem kondici. Pracovala jsem na úderech. Pomohla mi vytrvalost a víra ve své schopnosti a v práci, kterou odvádíme. Mám okolo sebe dobrý tým, se nímž se bavím prací.“

Po utkání jste na objektiv kamery nakreslila obrázek. To byla moucha?

(sněje se) „Ne, to je africký symbol (semínko vrby africké), který máme jako znak naší skupiny s Jardou (kondičním Blažkem), Davidem (Kotyzou) a dalšími. Znamená houževnatost, odolnost, vytrvalost, protože začátek sezony pro nás nebyl moc lehký. Tímhle jsem je chtěla domů pozdravit.“

Už gratuloval kouč Kotyza, který prožívá utkání na dálku v Česku?

„Vždycky mu volám. Jak jsem vlezla do ledové vany, tak jsem mu volala. Smáli jsme se, byl to rychlý, pozápasový hovor. Gratuloval mi a říkal, že měl strašné nervy, ale byl samozřejmě rád za výhru.“

Čeká vás volné úterý. Jak ho strávíte i s ohledem na bolavý břišní sval?

„Myslím, že půjdu trénovat až později, abych trošku vypnula. Pokud bude pěkné počasí, půjdeme se určitě projít do parku. Trošku bych chtěla vypnout od tenisu aspoň na tři čtvrtě dne. Dám si trochu volna.“

Volný čas trávíte s bývalou tenistkou a kamarádkou Barborou Štefkovou, jež vás spolu s fyzioterapeutem v Melbourne provází.

„Vyrůstaly jsme spolu. Nějaký čas jsem i trénovala s Bářinou mamkou. Byly jsme skoro jak sestry. Pak bylo období, kdy jsme se moc nevídaly. Ale známe se strašně dlouho a víme o sobě skoro všechno. Za poslední dva roky k sobě máme zase blíž. Je skvělé mít tady někoho tak blízkého. Jsme tady na hezkém apartmánu, mám tady ještě fyzia, jsme super parta. Takže se chodíme jen tak projít do parku, protože restaurace už jsou zavřené. Užíváme si hezkého počasí, že můžeme jít na čerstvý vzduch. Parky s jezírky jsou tu úplně nádherné, takže si vždycky vezmeme nějaký ručník a uděláme si piknik. Super!“