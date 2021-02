Muchová letí vzhůru, teď na australské dvojče. Překazí Barty party?

Čtyři zápasy, čtyři postupy bez ztráty setu. V pěti sadách však Muchová potřebovala vyhrát sedm gamů, aby je získala. Prokazuje silnou hlavu a výbornou hru v nejdůležitějších chvílích na big pointy. Snad i díky tomu, že zapracovala na mentálním tréninku. „Už dřív jsem pracovala s různými mentálními kouči. Vždy podle toho, jak jsem to cítila. Teď to začalo po Ostravě a zrovna po zápase s Elise (Mertensovou), který jsem prohrála. Bavila jsem se s Davidem (Kotyzou) a dohodli jsme se, že bychom na tom zase mohli zapracovat, protože jsem tam měla výkyvy. Myslím si, že od té doby to funguje skvěle. S mentálním koučem, kterého mám, jsem spokojená. Zlepšuji se.“