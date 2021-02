Kometa Pegulaová. Táta je miliardář. Má víc fanoušků, než byste čekali

Někdo hraje tenis pro peníze, někdo nemusí. Jessica Pegulaová patří do druhé skupiny. Jmění jejího otce Terryho je odhadováno na pět miliard dolarů, podnikatel v nemovitostech a těžbě zemního plynu patří k nejbohatším lidem planety. A jeho dcera momentálně stoupá mezi tenisovou elitu světa. Američanka prošla už do čtvrtfinále Australian Open a měla k tomu neobvyklou inspiraci – americký fotbal.

Přemožitelku Viktorie Azarenkové a naposledy nasazené pětky Eliny Svitolinové nakopl také úspěch Buffalo Bills v NFL. Má k nim skutečně blízko, vždyť její rodiče klub vlastní. Stejně jako hokejové Buffalo Sabres, někdejší domov Dominika Haška.

„Myslím, že se vezu na vlně úspěchu Bills,“ popisuje Pegulaová nadšení, které buffalský tým vyvolal. Někdejší otloukánci NFL nepostoupili sedmnáct let do play off, poslední čtyři roky ale stoupají a v této sezoně dělila partu kolem quarterbacka Joshe Allena jediná výhra od účasti v Super Bowlu. Tak trochu se v téhle křivce zrcadlí i kariéra Pegulaové, jež zažívá průlom až v šestadvaceti letech.

„Sledovala jsem jejich kuráž a soutěživost, snažila jsem se z ní něco vzít. Tohle v tenise dělá tak devadesát procent úspěchu,“ popisuje Pegulaová, jež se s hráči zná a pokud to jde, navštěvuje zápasy. Její sestra dokonce zvažovala, že poletí do Austrálie s ní. Pak však výlet odvolala, jelikož stále žila možnost, že by mohli Bills postoupit až do Super Bowlu. A chybět na něm, to by nepřežila.

I díky svým kořenům má Pegulaová v USA víc fanoušků, než byste od 61. tenistky žebříčku čekali. Její rodina je v Buffalu ale velmi populární, Bills koupili v roce 2014 a zachránili je od stěhování z města. K nadšení tamní fanouškovské základny, jedné z nejoddanějších a nejvyhlášenějších v amerických sportech, jíž se říká „Bills Mafia“. A zástupci „mafie“ dnes s potěšením sledují překvapivé tenisové povstání Jessicy.

Talentovaná, nicméně křehká dívka s řadou zranění vyhrála za celou kariéru tři grandslamové zápasy. Nyní v Melbourne přidala čtyři další vítězství a nátlakovým tenisem píše jeden z velkých příběhů letošního Australian Open.

„Sebevědomí nemůžu snad mít vyšší. Hraji skvěle, což nese výsledky,“ raduje se Pegulaová, jež ve volném čase i podniká. Její kosmetická firma prodává přípravky pro péči o kůži, jejímu srdci je však ještě blíž projekt, při kterém cvičí psi pro slepce a na terapii.

Poslední triumf nad Svitolinovou byl vůbec prvním skalpem hráčky to 10 v kariéře Američanky. A o semifinále se utká s krajankou a kamarádkou Jennifer Bradyovou.

Pokud chce Pegulaová do písmene napodobit tažení fotbalových Bills, jednu výhru by měla ještě přidat.