Australian Open ONLINE: Macháč bojuje s Ruudem, hraje i Vondroušová

Karolína Plíšková hladce postoupila do 2. kola Australian Open • ČTK / AP / Dita Alangkara

Postup do druhého kola Australian Open zatím slaví dvě české tenistky. Karolína Plíšková vyřadila hladce Číňanku Wang Si-Jü 6:1, 6:3, sedmnáctiletá Linda Fruhvirtová porazila při debutu v soutěži domácí Jaimee Fourlisovou 6:0, 6:4. Turnaj naopak skončil pro Terezu Martincovou, která podlehla favorizované Bělorusce a světové pětce Aryně Sabalenkové 1:6, 4:6. Čeká ještě Markéta Vondroušová, zápas se kvůli vedru v Melbourne posouvá. Tomáš Macháč bojuje s favorizovaným Casperem Ruudem. ONLINE přenosy z utkání s českou účastí sledujte na iSport.cz.

Program v Melbourne přerušilo na několik hodin horké počasí, výjimku tvořily jen duely, které se hrály pod zataženou střechou. Do akce půjde ještě Markéta Vondroušová, která se utká s Američankou Alison Riskeovou-Amritrajovou, a Tomáš Macháč se střetne se světovou trojkou Norem Casperem Ruudem.

Duel Plíškové s Wang Si-jü se uskutečnil pod zataženou střechou arény Margaret Courtové. Plíšková se mohla opřít o stoprocentní servis a v každém setu soupeřku dvakrát brejkla. Utkání ovládla za 65 minut a zaznamenala na Australian Open úspěšný comeback po loňském zranění ruky. Kromě této absence postoupila při předchozích sedmi startech v Austrálii alespoň do 3. kola.

„První kolo není nikdy snadné. Jsem spokojená s tím, jak jsem ho odehrála a mám radost i z výsledku,“ napsala Plíšková na twitter.

Vítězka loňského turnaje v Čennaí Fruhvirtová měla výborný úvod a o šest let starší Fourlisové nadělila v prvním setu „kanára“. Ve druhé sadě sice přišla třikrát o servis, díky čtyřem brejkům se jí však povedlo dotáhnout duel k postupu.

„Myslím, že to byl z mého pohledu dobrý zápas. Za výhru jsem ráda, protože první kolo je vždy záludné. Jsem ráda, že jsem se v tom horku moc dlouho nezdržela,“ řekla Fruhvirtová Radiožurnálu.

Česká tenistka se stala nejmladší Evropankou, která vyhrála utkání v základní části Australian Open od roku 2019, kdy se to povedlo současné světové jedničce Polce Ize Šwiatekové. O vylepšení grandslamového maxima se Fruhvirtová utká s další Australankou Kimberly Birrellovou, která vyřadila turnajovou jednatřicítku Estonku Kaiu Kanepiovou.

Osmadvacetiletá Martincová nezískala proti Sabalenkové ani jeden brejk. Sama přišla o servis třikrát a utkání prohrála za hodinu a deset minut. Nepodařilo se jí tak navázat na loňský postup do 2. kola.

„Aryna hodně určuje hru. Má výborný servis, chodí do returnů a z prvních třech míčů chce mít maximální tlak. Nechce vás vůbec nechat hrát, riskuje ze všeho a celkově je to hodně o ní. V prvním setu jsem bohužel při svém brejkbolu minula return o pár centimetrů. Potřebuju se dostat do rytmu, což mi (Sabalenková) nedovolila,“ řekla Martincová webu Tenisový svět.

Jedna z favoritek turnaje Sabalenková, která porazila ve finále prvního turnaje v Adelaide Lindu Noskovou, neztratila set ani v pátém letošním zápase.

Murray zvládl krásnou bitvu s Berrettinim

Pětatřicetiletý Brit Andy Murray zdolal v 1. kole Australian Open v pěti setech a po téměř pěti hodinách turnajovou třináctku Mattea Berrettiniho z Itálie. Pětinásobný finalista melbournského turnaje odvrátil v závěru páté sady mečbol a zvítězil 6:3, 6:3, 4:6, 6:7 a 7:6. Zápas hraný kvůli horku pod zataženou střechou Areny Roda Lavera trval 4:49 hodiny.

Trojnásobný grandslamový šampion Murray vyhrál pod dohledem trenéra Ivana Lendla první dva sety za hodinu a půl, žebříčkovému favoritovi Berrettinimu se však podařilo srovnat a vynutit si pátý set. V něm se šestadvacetiletý Ital za stavu 5:4 při Murrayho podání dostal k mečbolu, relativně jednoduchý nabíhaný forhend však poslal do sítě.

V rozhodujícím super tie-breaku měl od začátku navrch Murray, jenž se dostal do vedení 5:0 a náskok už nepustil. Hned svůj první mečbol na 10:6 proměnila bývalá světová jednička "prasátkem" při returnu. Murray si připsal jubilejní 50. vítězství na Australian Open v kariéře a první grandslamovou výhru nad hráčem z první dvacítky světového žebříčku od roku 2017. Dvojnásobný olympijský vítěz se v posledních letech potýká se zdravotními potížemi a v žebříčku mu patří 66. pozice.

Jiný bývalý finalista turnaje sužovaný zraněními Dominic Thiem v prvním kole vypadl. Rakouského tenistu, jenž hrál v Melbourne o titul v roce 2020, porazil jednoznačně 6:3, 6:4, 6:2 pátý nasazený Andrej Rubljov z Ruska.

První vítězství od zranění kotníku v červnu na Roland Garros zaznamenal Alexander Zverev. Německý tenista po více než čtyřech hodinách zdolal Peruánce Juana Pabla Varillase 4:6, 6:1, 5:7, 7:6, 6:4.

Bývalá světová jednička Španělka Garbiňe Muguruzaová prohrála i třetí zápas v sezoně a pátý za sebou. Finalistka Australian Open 2020 podávala v utkání s Elise Mertensovou za stavu 6:5 na vítězství, ale Belgičance podlehla 6:3, 6:7, 1:6.