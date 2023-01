Kvitová i Krejčíková jdou dál, konec Bouzkové. Svrčina zaskočil favorita

Nedařilo se naopak nasazené pětadvacítce Marii Bouzkové, která nestačila na Kanaďanku Biancu Andreescuovou (2:6, 4:6). Kateřina Siniaková podlehla světové sedmičce Američance Cori Gauffové 1:6, 4:6 a patnáctiletá Brenda Fruhvirtová při grandslamovém debutu prohrála s Běloruskou Aljaksandrou Sasnovičovou 5:7, 2:6.

Česká jednička Kvitová, která vloni vypadla v Melbourne v prvním kole, nečelila v duelu s Van Uytvanckovou jedinému brejkbolu. Dvaatřicetiletá rodačka z Bílovce musela přesto o první set hodinu bojovat a uspěla až ve zkrácené hře. Ve druhé sadě se brzy ujala vedení 4:0 a utkání dovedla k vítězství. V další fázi narazí na Ukrajinku Anhelinu Kalininovou, jež zdolala Coco Vandewegheovou.

Alison Van Uytvancková 0 63 2 Petra Kvitová 2 7 6

Loňská čtvrtfinalistka Krejčíková ztratila v duelu s o jedenáct let mladší Bejlek jen čtyři hry. Přišla pouze jednou o servis a naopak krajanku pětkrát „brejkla“. Ve 2. kole ji čeká další kvalifikantka Clara Burelová z Francie. V případě postupu může Krejčíková narazit na Kvitovou.

Šestadvacetiletá Muchová byla v duelu s Curenkovou lepší hráčkou. Předloňská semifinalistka sebrala ukrajinské soupeřce všech osm servisů a narazí ve 2. kole na turnajovou třináctku Američanku Danille Collinsovou. Loňská finalistka vyřadila Rusku Annu Kalinskou.

Lehečka slaví premiérový postup

Jednadvacetiletý Lehečka oslavil premiérový postup do 2. kola grandslamu na pátý pokus. Proti třiadvacátému hráči světa Čoričovi se opíral o výborný servis, soupeři nabídl jen jeden brejk. Sám proměnil pět z devíti brejkbolových příležitostí. Finalista loňského Turnaje mistrů pro hráče do 21 let vyhrál pátý ze sedmi zápasů v této sezoně.

O rok mladší Svrčina, který prošel do hlavní části grandslamu poprvé z kvalifikace, si vyšlápl na 64. hráče světa Munara. Také on přišel jen jednou o servis a to pouze v úvodu zápasu. Rodák z Ostravy vyzve Japonce Jošihita Nišioku, vítěz by se mohl ve 3. kole střetnout s obhájcem trofeje Rafaelem Nadalem.

Čtvrtfinalistka loňského Wimbledonu Bouzková, která plnila poprvé na grandslamovém turnaji roli nasazené hráčky, nezískala proti vítězce US Open z roku 2019 Andreescuové ani jeden brejk. Sama o servis přišla třikrát a prohrála za hodinu a 42 minut.

Siniaková nezopakovala proti Gauffové triumf z listopadového Poháru Billie Jean Kingové. Rodačka z Hradce Králové vypadla na prvním grandslamu sezony v úvodní fázi popáté za sebou a poosmé celkově.

V prvním setu přišla Siniaková dvakrát o servis a ztratila jej za třiadvacet minut. Ve druhé sadě sice získala brejk na 4:2, ten ale nepotvrdila a poté přišla o podání ještě jednou. V závěru jí nepomohlo ani šest odvrácených mečbolů.

Nejmladší účastnice turnaje Brenda Fruhvirtová, která se dostala do hlavního pavouka díky dvěma obratům v kvalifikaci, svedla s o třináct let starší Sasnovičovou sympatický souboj.

Brenda Fruhvirtová 0 5 2 Alexsandra Sasnovičová 2 7 6

Teprve patnáctiletá Češka vedla v prvním setu nad 38. hráčkou světa 3:1, poté ale přišla třikrát o podání a sadu ztratila. Ve druhé si už Běloruska servis pohlídala a ukončila sérii pěti porážek. Příště vyzve světovou trojku Jessicu Pegulaovou z USA.

Nadalova radost, ale...

Obhájce titulu Rafael Nadal porazil v prvním kole 7:5, 2:6, 6:4 a 6:1 Jacka Drapera z Velké Británie. Dalším soupeřem španělského tenisty bude Američan Mackenzie McDonald.

Druhý hráč světa v úvodním vystoupení v Melbourne příliš nepřesvědčil. Jednadvacetiletý Draper mu byl dlouho vyrovnaným soupeřem, ale zápas mu zkomplikovaly bolesti nohou.

Šestatřicetiletý Nadal i díky tomu po ztrátě podání v začátku čtvrtého setu rozhodl o postupu ziskem šesti gamů za sebou. Vítěz rekordních 22 grandslamů porazil Drapera za tři hodiny a 43 minut.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 76,5 milionů australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo: Sinner (15-It.) - Edmund (Brit.) 6:4, 6:0, 6:2, F. Cerúndolo (28-Arg.) - Pella (Arg.) 6:4, 6:4, 6:3, Watanuki (Jap.) - Rinderknech (Fr.) 6.3, 6:3, 6:2, Hurkacz (10-Pol.) - Martínez (Šp.) 7:6 (7:1), 6:2, 6:2, Shapovalov (20-Kan.) - Lajovič (Srb.) 6:4, 4:6, 6:4, 6:1, Korda (29-USA) - Garín (Chile) 6:4, 1:6, 6:3, 6:2, Nišioka (31-Jap.) - Ymer (Švéd.) 6:4, 6:2, 7:5, Van de Zandschulp (32-Niz.) - Ivaška (Běl.) 6:3, 3:6, 7:5, 6:3, Šang Ťün-čcheng (Čína) - Otte (Něm.) 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 7:5, Etcheverry (Arg.) - Barrére (Fr.) 3:6, 6:3, 6:4, 6:4, Moutet (Fr.) - Wu I-ping (Čína) 6:4, 5:7, 6:2, 4:6, 7:5, Griekspoor (Niz.) - Kotov (Rus.) 6:3, 7:6 (7:3), 6:3, Chačanov (18-Rus.) - Zapata (Šp.) 7:6 (7:3), 6:2, 6:0, Lehečka (ČR) - Čorič (21-Chorv.) 6:3, 6:3, 6:3, Svrčina (ČR) - Munar (Šp.) 6:3, 6:2, 6:2, Nadal (1-Šp.) - Draper (Brit.) 7:5, 2:6, 6:4, 6:1, Tiafoe (16-USA) - Altmaier (Něm.) 6:3, 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), Daniel (Jap.) - Escobedo (USA) 7:5, 6:2, 3:6, 6:3, McDonald - Nakashima (oba USA) 7:6 (7:5), 7:6 (7:1), 1:6, 6:7 (10:12), 6:4, Kubler (Austr.) - Báez (Arg.) 6:4, 6:4, 6:4, Sonego (It.) - Borges (Portug.) 7:6 (7:4), 6:3, 6:7 (6:8), 6:1.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo: Gauffová (7-USA) - Siniaková (ČR) 6:1, 6:4, Andreescuová (Kan.) - Bouzková (25-ČR) 6:2, 6:4, Pegualová (3-USA) - Cristianová (Rum.) 6:0, 6:1, Kosťuková (Ukr.) - Anisimovová (28-USA) 6:3, 6:4, Gadecká (Austr.) - P. Kuděrmetovová (Rus.) 7:5, 6:1, Raducanuová (Brit.) - Korpatschová (Něm.) 6:3, 6:2, Šnajderová (Rus.) - Kučová (SR) 7:6 (8:6), 7:5, Buscaová (Šp.) - Lysová (Něm.) 2:6, 6:0, 6:2, Kvitová (15-ČR) - Van Uytvancková (Belg.) 7:6 (7:3), 6:2, Muchová (ČR) - Curenková (Ukr.) 6:2, 6:1, Sakkariová (6-Řec.) - Jüan Jüe (Čína) 6:1, 6:4, Collinsová (13-USA) - Kalinská (Rus.) 7:5, 5:7, 6:4, Ostapenková (17-Lot.) - Jastremská (Ukr.) 6:4, 6:2, Burelová (Fr.) - Gibsonová (Austr.) 6.3, 6:4, Peraová (USA) - Učijimaová (Jap.) 2.6, 6:3, 6:1, Kalininová (Ukr.) - Vandevewegheová (USA) 6:3, 6:1, Krejčíková (20-ČR) - Bejlek (ČR) 6:3, 6:1, Sasnovičová (Běl.) - B. Fruhvirtová (ČR) 7:5, 6:2, Azarenková (24-Běl.) - Keninová (USA) 6:4, 7:6 (7:3), Čeng Čchin-wen (29-Čína) - Gálfiová (Maď.) 6:0, 6:2, Bondárová (Maď.) - Bogdanová (Rum.) 6:2, 2:6, 6:3, Baindlová (Ukr.) - Rachimovová (Rus.) 7:5, 6:7 (8:10), 6:1, Osoriová (Kol.) - Udvardyová (Maď.) 6:4, 6:1.