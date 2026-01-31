Australian Open: Sabalenková vs. Rybakinová opět ve finále. Kdo vyhraje?
V sobotním finále ženské dvouhry na tenisovém Australian Open se po třech letech znovu střetnou světová jednička Běloruska Aryna Sabalenková a pátá hráčka světa Jelena Rybakinová z Kazachstánu. Sedmadvacetiletá Sabalenková zabojuje o pátý grandslamový titul a třetí z Melbourne. O rok mladší Rybakinová usiluje o druhý titul z turnajů „velké čtyřky“. Finále začne v Areně Roda Lavera v 9:30 SEČ. ONLINE přenos u utkání sledujte na iSportu.