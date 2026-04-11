ONLINE: Češky remizují 1:1 se Švýcarkami v kvalifikaci BJK Cupu. Na programu čtyřhra
Po pátečních dvouhrách pokračuje kvalifikace Billie Jean King Cupu. Češky remizují se Švýcarkami 1:1 na zápasy. Jako první přijde od 13 hodin na řadu čtyřhra, do níž jsou nahlášené Markéta Vondroušová a Lucie Havlíčková. Švýcarky by měly hrát v sestavě Rebeka Masárová, Céline Naefová. Do následných dvouher jsou nominované Nosková s Bencicovou a Bouzková s Golubicovou. Složení se může změnit. Hraje se na tři vítězné zápasy. Utkání sledujte ONLINE na webu iSport.