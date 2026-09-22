BJK Cup ONLINE: Česko - Velká Británie. Tenistky vstupují do finálového turnaje
České tenistky dnes v roli velkých favoritek vstupují do finálového turnaje Poháru Billie Jean Kingové. Tým kapitánky Barbory Strýcové vedený letošní wimbledonskou šampionkou Lindou Noskovou otevírá soutěž pro osm nejlepších týmů v Šen-čenu čtvrtfinálovým soubojem s Velkou Británií. Hraje se od 11 hodin, vítězky narazí v další fázi na Španělsko, nebo Kazachstán. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Češky odcestovaly do Číny v nejsilnější sestavě a jsou považovány za hlavní kandidátky na titul. Vedle světové šestky Noskové jsou v týmu také o dvě příčky níže postavená Karolína Muchová, Marie Bouzková (26.), Sára Bejlek (28.) a deblová světová jednička Kateřina Siniaková.
Pozice Češek zesílila ještě poté, co z týmů několika konkurentek vypadly hlavní opory. Britky se musí obejít bez vítězky US Open z roku 2021 Emmy Raducanuové, Kazachstánu se omluvila světová jednička a čerstvá šampionka US Open Jelena Rybakinová, Belgii chybí Elise Mertensová a Ukrajina postrádá desátou hráčku světa Martu Kosťukovou. Mezi elitní osmičkou chybí týmy USA, Polska či Kanady, které neprošly z kvalifikace.