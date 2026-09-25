BJK Cup ONLINE: Česko - Španělsko 1:0. Tenistky jsou blíž finále, v akci Nosková
České tenistky vedou v semifinále Poháru Billie Jean Kingové nad Španělskem 1:0 na zápasy. První bod na tvrdém povrchu v Šen-čenu vybojovala pro tým kapitánky Barbory Strýcové Karolína Muchová, která porazila Jessicu Bouzasovou 7:5, 6:4 Jistotu postupu do finále může stvrdit ve druhé dvouhře Linda Nosková, která se utká v souboji týmových jedniček s Cristinou Bucsaovou. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.
B. J. King Cup 2026
Třicetiletá Muchová porazila 93. hráčku světa Bouzasovou za hodinu a 40 minut. Semifinále se hraje na dva vítězné zápasy, v případě nerozhodného stavu jsou zatím do závěrečné čtyřhry nahlášené Kateřina Siniaková a Marie Bouzková. Španělky by měly hrát v sestavě Bucsaová, Sara Sorribesová. Složení se ale může ještě měnit.
Vítězky postoupí do nedělního finále, v němž narazí na lepšího z dvojice Ukrajina - Itálie. Češky v soutěži známé dříve jako Fed Cup usilují o dvanáctý titul a první od roku 2018.