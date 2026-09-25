Česko - Španělsko 2:0. Wimbledonské hrdinky zvládly dvouhry a zařídily postup do finále BJK Cupu
PŘÍMO Z ŠEN-ČENU | Poprvé po osmi letech budou hrát české tenistky o titul z tenisového mistrovství světa. Ale poprvé pod značkou BJK Cup a v novém turnajovém formátu, který jim zatím nesvědčil. Dream Team wimbledonských finalistek Linda Nosková - Karolína Muchová vyšachoval v semifinále Španělky bleskově 2:0 a provedl v Číně české barvy do hry o dvanáctý triumf v tradiční soutěži. V nedělním finále od 11.00 SEČ vyzve parta Barbory Strýcové buď obhájkyně z Itálie či Ukrajinky.
Kateřina Siniaková se zatím v Šen-čenu nudí. Její reprezentační kolegyně potvrzují žebříčkovou převahu nad zbytkem světa a zůstávají ve dvouhrách stoprocentní, tudíž světová deblová jednička je zatím bez práce.
Ona a kapitánka Barbora Strýcová jsou jediné členky týmu, které pamatují poslední triumf ve Fed Cupu z roku 2018 v Praze. Siniaková tenkrát při výhře 3:0 nad USA obstarala dva body, s reprezentací se loučící Strýcová jeden. Bylo to vyvrcholení velké české dynastie a šestý titul mistryň světa za devět let. Nyní, v jiné éře a v jiné zemi, mají obě šanci na repete. A hvězdný zbytek týmu na první pohár.
Češky vstupovaly do semifinále se Španělkami v roli žhavých favoritek. V BJK Cupu se však vždy dají čekat nečekané věci. Kdo by řekl, že světová sedmička Elina Svitolinová padne v Šen-čenu s Belgičankou Greete Minnenovou, tenistkou ze třetí stovky?
„Bude to hrozně těžký zápas, protože už jsme hrály proti Španělkám několikrát a vždycky to byla ohromná bitva, takže očekávám to samé i teď,“ pravila před zápasem kapitánka Barbora Strýcová.
Wimbledonské hvězdy
Z garáže tentokrát vyjela obě její ferrari – Linda Nosková a poprvé po čtyřech letech v týmové reprezentaci Karolína Muchová. Žebříčkově měla světová osmička nad 93. hráčkou planety Jessicou Bouzasovou navrch, tíha utkání v národních barvách a fakt, že od Wimbledonu sehrála kvůli menší operaci jen 3 zápasy, nabízely možnost zápletky. Tu také musela favoritka Muchová v první sadě složitě rozplétat.
V chudě zaplněné hale, kam po vypadnutí domácí Číny dorazily na tenis odhadem dvě tisícovky diváků, tedy polovina ze čtvrtfinálové návštěvy s Britkami, Bouzasová zle kousala.
Na pomalém povrchu předváděla rodačka z Olomouce obezřetný tenis na jistotu a nechala protivnici hrát. Ta se překonávala, jako první získala brejk a k radosti španělské kapitánky Carly Suárezové vedla 4:2.
Větší talent Muchové se ale nakonec projevil. Španělku brejkla hned zpět a v kritickém osmém gamu, který trval přes deset minut, smazala další tři brejkboly a srovnala na 4:4. Proti velkým hvězdám o moc víc šancí nedostanete. A Muchová hvězda je. V koncovce již byla česká dvojka solidnější hráčkou, proto si za 58 minut první sadu podmanila 7:5.
Tu druhou pak již kontrolovala s větším přehledem. Počtvrté v utkání vzala Bouzasové podání, vytvořila si náskok 4:2 a ten už i díky chybám Španělky donesla po 99 minutách až do šatny – 6:4.
Rozhodující bod
A o vítězný bod šla po ní bojovat Linda Nosková, jejíž zápas s 35. tenistkou žebříčku Cristinou Bucsaovou nabídl nervák. Až do stavu 5:3 však běželo podle předpokladů, když však podávala na zisk sady, nevyužila wimbledonská šampionka setbol a třemi dvojchybami v gamu vybídla sokyni k brejku.
Už se schylovalo k velké krádeži, když přes druhý nevyužitý český setbol dospělo vstupní dějství do tiebreaku. V něm již Nosková ztrácela 2:4, nakonec však potvrdila renomé dívky s ocelovými nervy a otočila na 7:5.
A s vyhraným setem v zádech se už ve druhém dějství naplno projevila její převaha. Nosková vyhrála posledních 11 fiftýnů zápasu a druhou sadu 6:2. Radost byla veliká, nikoliv přehnaná. Už finále je úspěch, tenhle Dream Team ale přiletěl do Číny pro titul.