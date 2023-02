Lehečka po postupu: Posunuli jsme se. Jedno pivko výkonnost nesrazí

Po dvou letech slavíte postup do finálové fáze Davis Cupu, Portugalce jste porazili 3:1. Jste nyní v rozdílné situaci oproti roku 2021?

„Za dobu od účasti v Innsbrucku (prohry 1:2 s Velkou Británií a Francií) jsme získali všichni hodně zkušeností. Odehráli jsme plno zápasů jak v Davis Cupu, tak na ATP Tour, abychom si mohli dovolit říct, že výkonnost už máme. Na finále se nepojedeme jenom zúčastnit. Je to ještě strašně daleko, ale pojedeme tam s velikou pokorou a zároveň sebevědomím. Jsme si vědomi, jak dokážeme hrát. Myslím, že tento víkend v Maie v Portugalsku ukázal, že dokážeme hrát všude – na betonu i na antuce.“

Co vám dal uplynulý víkend, během kterého jste zdolal Nuna Borgese (6:4, 6:4) a Joaa Sousu (6:4, 6:1)?

„Davis Cup se vždycky počítá a já jsem strašně rád, že se nám povedlo tady vyhrát. Pro mě osobně je to cennější, protože podmínky pro adaptaci byly jedny z nejtěžších, co jsem zažil. Přiletěl jsem ve čtvrtek odpoledne z Melbourne a v neděli už se letělo do Portugalska. První dny jsem bojoval s jet lagem, čekala mě změna povrchu. Bylo to těžké a o to jsem šťastnější a pyšnější, že se mi to povedlo. Je to výsledek kontinuální práce, abych mohl předvést nejlepší tenis. První zápas nebyl ideální, ale v neděli jsem už ve druhém setu předvedl, co umím.“

Co jste cítil po proměněném mečbolu v rozhodujícím zápase proti Sousovi?

„Měl jsem strašnou radost za sebe i za celý tým. Podmínky, které jsme tu měli, byly přes snahu organizátorů opravdu těžké. Ať už to byla extrémní zima na kurtě nebo v šatně první dny. Cítil jsem velké štěstí, že se mi povedly vyhrát dva zápasy – ale měl jsem radost, že jsme to dotáhli, i za Tomáše Macháče, Adama Pavláska, Víťu Kopřivu i Kubu Menšíka, kteří plnili svoji roli výborně.“

Zaslouží si kredit i skupinka českých fanoušků, která vás podporovala?

„Stoprocentně, musím říct, že když jsem v sobotu slyšel venku skandování 'Česko, Česko!' zahřálo mě to u srdce. Byl jsem strašně šťastný, že nás už berou jako součást daviscupového týmu a že nás deset dvanáct Čechů přijelo podpořit.“

Jak vás těší, že jste o své zemi dali v Davis Cupu znovu vědět?

„Poslouchá se to hezky, ale nechceme usnout na vavřínech. Cesta je ještě daleká. Ale máme nakročeno – ať už je to Tomáš, který v Davis Cupu umí hrát a je to bojovník. Ať už jsem to já, který jsem za poslední Davis Cupy taky ukázal, že mi na tom záleží a chci jej hrát. Je to i Víťa Kopřiva, který odmakal každý trénink naplno, podporoval nás a byl kdykoliv připraven naskočit do ostrého zápasu. Adam Pavlásek, který přinesl takový stařecký nadhled. (směje se) A taky šikovnost a zkušenost, co se čtyřhry týče. Kuba Menšík – pro něj to byl první Davis Cup.“

Vy jste nastoupil poprvé v roce 2019 a od té doby Česko shodou okolností nehrálo ani jednou doma...

„To je trochu smutné, když už je to čtyři roky zpátky. Ale je to tak... Teď ale máme dobře nakročeno. Tenhle tým má do budoucna hodně co nabídnout.“

Stihnete před odletem z Portugalska i oslavu? Máte týmový drink, kterým si připijete?

„Nechci urazit nejmenovaného biatlonistu, ale myslím, že budeme rádi, když si dáme jedno společné pivko. Naši týmovou atmosféru a výkonnost to dolů nesrazí. Je nutno zmínit, že odjezd na letiště máme v 02:30 ráno. Já v pondělí trénovat nebudu, takže nějaký čas na oslavu máme.“

Co vás čeká v dalších týdnech?

„Po návratu do Česka si dám pár dní oddech, jeden dva dny budu doma s rodinou, potom se už přemístím do Prostějova, kde už se budu se svým týmem připravovat na tvrdém povrchu. Naší prioritou bude trošku dřívější odjezd do Dauhá, pak Dubaj, Indian Wells, Phoenix, Miami. Uvidíme, jak to na betonové americké tour půjde, ale budu se plně soustředit, abych se vrátil zpátky do formy, se kterou jsem přijel do Portugalska.“