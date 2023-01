Černošek prozradil, jak žije Lehečka: Lepší ubytovna, auta ho nezajímají

Pro velký tenis vychoval Petru Kvitovou, Lucii Šafářovou, Tomáše Berdycha či Radka Štěpánka. Co jméno, to pojem. Dnes svět skloňuje jméno Jiřího Lehečky, překvapivého čtvrtfinalisty Australian Open. A brzy se zřejmě přihlásí o slovo i další z Černoškovy prostějovské stáje.

Povězte, jak jste v Prostějově objevili Jiřího Lehečku?

„Mám kolem sebe lidi, kteří skauting poměrně umí. Hledáme hráče do mládežnických týmů, z nichž pak formujeme jednotlivce. Jirka k nám do Prostějova přišel v patnácti. U něj je jedna výhoda, má velmi rozumné a vzdělané rodiče. Oba jsou učitelé. Je to vidět na jeho chování, projevu. Je to velice slušný a vzdělaný kluk. A jeho rodiče mají skvělou vlastnost, že se nám do toho nepletou.“

Jaké však byly začátky?

„Přišel před šesti roky a šli jsme s ním tradiční cestou stejnou jako s Kvitovou či Berdychem. Začíná se