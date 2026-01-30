Davis Cup bez zraněného Menšíka, ani Macháč nepřijede. Debut čeká Svrčinu
Druhou sezonu na lavičce českého daviscupového výběru startuje Tomáš Berdych zápasem se slabším soupeřem, na který však složitě skládal sestavu. Tuzemská jednička Jakub Menšík se musel z jihlavského střetu se Švédy (7. a 8. února) omluvit s natrženým břišním svalem, kvůli němuž odstoupil před osmifinále z Australian Open. Oslabený tým nevyztuží Tomáš Macháč, který dává přednost startu na turnaji ATP 250 v Montpellier. Do sestavy, kterou povede Jiří Lehečka, tak byli donominováni debutant Dalibor Svrčina a osmnáctiletý Max Mrva.
„Po sérii lékařských vyšetření se potvrdilo, že zranění břišního svalu si vyžádá delší dobu rekonvalescence. Z tohoto důvodu jsem se omluvil kapitánovi z účasti na nadcházejícím daviscupovém utkání. Velmi mě to mrzí, do Jihlavy jsem se těšil, nicméně do termínu utkání se nestihnu plně zotavit,“ omluvil se Menšík, jenž si v pondělí vyrovná postupem na 16. místo pořadí ATP kariérní maximum.
Macháč již dopředu avizoval, že hodlá dát místo 1. kola přednost individuální kariéře a během daviscupového týdne nastoupí na menší ATP akci ve Francii. Argumentoval tlakem obhajoby 500 bodů, které mu koncem února vypadnou za loňský titul v mexickém Acapulcu a o účasti na Davis Cupu byl ochotný přemýšlet, jen pokud by se mu start roku vydařil.
Přestože při australské šňůře ovládl podnik v Adelaide a při úvodním grandslamu zapsal po dalších výborných výkonech 3. kolo, což mu už dohromady vyneslo 350 bodů a aktuálně 12. místo v živém žebříčku sezony, plány nezměnil. „Tomáš se v tomhle případě drží svého programu,“ osvětlil stroze kapitán Berdych.
Berdych: Svrčina? Už loni předváděl výkony, které...
Jeho jedničkou proti Švédsku tak bude Jiří Lehečka, jenž se v Austrálii potýkal se zraněním kotníku a prohrál dva ze tří zápasů. „S Jirkou jsem mluvil ve čtvrtek. Kotník je v pořádku. Už trénuje a těší se na zápas. To je velice pozitivní zpráva, jednička týmu je nachystaná,“ líčil Berdych, jehož dvojkou bude třiadvacetiletý debutant Dalibor Svrčina, 95. tenista žebříčku.
„Už loni předváděl výkony, které ho dostaly do stovky, proto na něj padla volba. V Austrálii odehrál sice smolný, ale velice dobrý zápas s Munarem. Věřím, že na to naváže a bude plnohodnotným druhým hráčem v týmu,“ vysvětloval Berdych, jenž se může opřít i o deblový pár Petr Nouza – Patrik Rikl, jenž se v Melbourne probojoval poprvé v kariéře do grandslamového čtvrtfinále. „Kluci mě velice mile potěšili,“ netajil Berdych.
Soupeři ze Švédska nemají jediného singlistu v elitní čtyřstovce žebříčku, což i přes problémy se skládáním týmu dělá z domácích velké favority. „I tak je tým dostatečně silný na to, aby se to podařilo zvládnout,“ hlásá Berdych. Vítěz zápasu Česko - Švédsko se v září utká o postup do Final 8 v Boloni s lepším z dvojice Maďarsko – USA. Pokud postoupí Češi, budou hrát opět doma.