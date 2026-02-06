Davis Cup: Švédové vytáhli místo Borga jr. hráče, který pykal za podezření z korupce
Soupeř nemá jediného singlistu v elitní čtyřstovce žebříčku. Český průjezd prvním kolem Davis Cupu v Jihlavě proti Švédsku má být bezproblémový a co nejrychlejší. Seveřané ale naplánovali překvapení. Na poslední chvíli zapsali do týmu Dragose Nicolae Madarase. A ten v sobotu od 13.00 otevře zápas ve vyprodané Horácké aréně proti Jiřímu Lehečkovi.
„Trénoval tady s nimi od začátku, byla jen otázka času, než ho do týmu dopíšou,“ vysvětloval český kapitán Tomáš Berdych, že i s touto variantou tým počítal, byť se o Madarasově přidání na soupisku dozvěděl až při páteční snídani krátce před losem.
Vytáhlý Madaras (28) je rodákem z Rumunska, Švédsko reprezentuje od roku 2016. Nejvýš na žebříčku byl v sezoně 2023, kdy mu v červenci patřila 191. příčka. O měsíc později však dostal trest za porušení antikorupčních pravidel. Na jednom z turnajů totiž odmítl dát svůj mobilní telefon ke kontrole vyšetřovateli z ITIA, tedy Jednotky pro bezúhonnost v tenise. Kontrolou osobních zařízení vyšetřovatelé prověřují hráče podezřelé z manipulování zápasů a Madaras za odmítnutí spolupráce dostal trest na 4,5 roku. Ten mu však loni v únoru arbitráž CAS snížila na dvouletý.
Od října se tak Madaras opět vrhl do práce a díky třem titulům z nejmenších turnajů ITF v Turecku se v žebříčku vypracoval z nuly na současné 576. místo. I díky tomu dostal od švédského kapitána Simona Aspellina pro sobotní dvouhry přednost před předpokládanou švédskou dvojkou Leem Borgem, synem legendárního Björna.
S Jiřím Lehečkou se Madaras střetl dosud jedinkrát na challengeru v Bukurešti v sezoně 2021. Český tenista na antuce vládl 6:1, 6:2 a později celý turnaj vyhrál. „Matně si ten zápas vybavuji,“ líčil Lehečka, vůdce českého týmu a 21. tenista světového pořadí. Čeká se od něj první bod, jenž by měl před daviscupovou premiérou uklidnit Dalibora Svrčinu. Ten narazí na švédskou jedničku Olleho Wallina, 408. tenistu pořadí.
Nedělní program odstartují další debutanti - deblový pár Petr Nouza s Patrikem Riklem, čerství čtvrtfinalisté Australian Open. Ti narazí na solidní švédský debl Andre Goransson, Erik Grevelius. V případě rozhodnutého stavu se musí odehrát ještě jedna dvouhra, do níž by zřejmě za Česko dostal šanci osmnáctiletý Max Mrva.
Vítězové víkendového klání postoupí do zářijového druhého kola. Češi by v případě úspěchu hostili doma lepšího z dvojice Maďarsko – USA. A další triumf by je už posunul do daviscupového Final 8 v Boloni.