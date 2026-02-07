Předplatné

Česko - Švédsko 1:0. Lehečka zařídil v Davis Cupu první bod, vyhraje i Svrčina?

Jiří Lehečka zařídil první výhru české reprezentace proti Švédsku
Jiří Lehečka zařídil první výhru české reprezentace proti Švédsku
Davis Cup
Čeští tenisté vedou v kvalifikaci Davisova poháru nad Švédskem 1:0. První bod domácího týmu získal v Jihlavě Jiří Lehečka, který porazil Dragose Nicolaeho Madarase 6:3, 6:4. K druhé dvouhře nastoupí na tvrdém povrchu ve vyprodané Horácké aréně Dalibor Svrčina proti Olliemu Wallinovi, zápas vyvrcholí v neděli.

Vítěz postoupí do druhého kola kvalifikace, kde v září narazí na lepšího z dvojice Maďarsko - USA. Finálová část pro nejlepších osm týmů se uskuteční v listopadu v Boloni.

Češi obhajují účast ve čtvrtfinále, v němž loni nestačili na Španělsko. Proti Švédsku jsou favority i při absenci Jakuba Menšíka a Tomáše Macháče. Šestnáctý hráč světa Menšík laboruje se zraněním břišního svalu. Macháč dal přednost turnaji v Montpellier.

