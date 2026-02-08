Davis Cup: Česko - Švédsko 3:1. Povinný postup. A v září čeká doma show s USA
Zářijová odveta s USA vyvstala na obzoru českému daviscupovému týmu díky jasně zvládnuté partii v Jihlavě. Četa kapitána Tomáše Berdycha splnila o víkendu i se třemi debutanty v sestavě zadaný úkol. Švédské outsidery odstranila z cesty nejrychlejším možným způsobem již po čtyřhře a celkově triumfovala 3:1.
„Spojené státy americké, to si říká o velkou arénu. Můžeme se těšit na něco velkého a hezkého,“ zvěstoval předseda tenisového svazu Jakub Kotrba. Američané vyhráli v nejkratším možném čase duel v Maďarsku a do Evropy budou muset opět. Loni českému týmu podlehli doma v Delray Beach 2:3, nyní po US Open poletí tým kapitána Boba Bryana pro odvetu do Česka. A jednou z možností je, že by se hrálo na štvanickém centrkurtu na antuce. Jen vítěz zápasu postoupí do Final 8 Davis Cupu v Boloni.
Kapitán Berdych vyhrál třetí ze čtyř zápasů, které zatím na lavičce českého týmu absolvoval a vyhlížel další střet s USA. „Bude to extrémně těžké. Škoda že se dva takhle silné týmy utkávají už ve vyřazovací fázi. Určitě nám to budou chtít vrátit,“ povzdechl si však nad přísným losem s tím, že by rád povolal na utkání singlovou trojku Jakuba Menšíka, Jiřího Lehečku, Tomáše Macháče a také deblové specialisty Nouzu s Riklem.
Fakt, že se přání o daviscupové show proti USA změnilo v realitu, byl největší, nikoliv však jediný zisk z dobře zvládnutého mače v Horácké aréně. Excelentní atmosféra, po dva dny vyprodaný dům na Vysočině a vítězné premiéry Dalibora Svrčiny s deblovým párem Petr Nouza, Patrik Rikl jsou dalšími extra plusy.
Svrčina plnil poprvé roli singlové dvojky. Daviscupový debut zvládl třiadvacetiletý mladík z Ostravy a 96. hráč žebříčku zdatně. Švéda Olleho Wallina naprosto drtil až do stavu 6:1, 4:1. V koncovce mu sice ztěžkla ruka, i tak z toho byla hladká výhra 6:1, 6:3 a klid dávající náskok 2:0 po prvním dnu.
Sedmadvacetiletí parťáci z Prahy Nouza s Riklem v neděli urvali třetí postupový bod. Před víkendem bylo jasné, že tohle bude nejtužší bitva. Švédové doplnili 31. deblistu světa a grandslamového semifinalistu Andreho Goranssona o ve formě hrajícího Erika Greveliuse a zle kousali.
Čeští borci měli mečbol ve druhé sadě, nakonec ale také museli sami mazat ten soupeřův za stavu 5:6 a 30:40 ve třetím dějství. Nakonec ale „Péťa s Páťou“ přemohli trému i protivníky po třech hodinách a třech tiebreacích 7:6 (4), 6:7 (4), 7:6 (4).
„Umíme hrát líp. Důležité bylo, že jsme se nebortili z toho, že to není úplně ideální výkon. Dokázali jsme zápas vybojovat, což je mnohem cennější, než kdyby nám tam všechno padalo,“ líčil Nouza, jenž se po utkání dojatě objímal s nejbližšími. „Měl jsem tu celou rodinu i blízké kamarády. Myslel jsem na to hodně a určitě mi to pomohlo. Po zápase jsem se šel se všemi obejmout, byl to jeden z nejhezčích momentů v kariéře, ne-li nejhezčí.“
Česko - Švédsko 3:1
sobota
- LEHEČKA-Madaras 6:3, 6:4
- SVRČINA-Wallin 6:1, 6:3
neděle
- NOUZA, RIKL-Goransson, Grevelius 7:6 (4), 6:7 (4), 7:6 (4)
- MRVA-Wallin 4:6, 6:7 (1)