Štěpánek o kapitánství v Davis Cupu: Chtěl jsem to dělat s Berďou, ale zachoval se špatně
Na umění a spolupráci těch dvou vyrostla nejúspěšnější česká éra v Davis Cupu, která vyvrcholila tituly z let 2012 a 2013. Dnes je vztah mezi Radkem Štěpánkem (47) a Tomášem Berdychem poznamenaný okolnostmi, které provázely turbulentní podzim 2024 a odvolání kapitána Jaroslava Navrátila po daviscupovém fiasku ve Valencii. Na jeho místo byl vedením tenisového svazu okamžitě dosazen právě Berdych, byť se podle Štěpánkovy verze vše domlouvalo trochu jinak. „Dělal ze mě měsíc trošku blba,“ prohlásil na Berdychovu adresu v podcastu Centrkurt, kde o kauze poprvé otevřeně promluvil. A také zopakoval výtku, že si čeští tenisté měli pozvat Američany k zářijovému mači o Final 8 na antuku.
Když jste s Tomášem Berdychem coby aktivní hráči táhli Davis Cup, většina lidí si myslela, že to budete právě vy, kdo jednou usedne na kapitánskou židli. Stal se však pravý opak, přitom z mnoha zdrojů ze zákulisí bylo slyšet, že byste měl o funkci také zájem, ale nikdy jste nedostal nabídku. Jak to tedy bylo?
„Vysvětlím to jednoduše. Ke mně se dostalo neoficiální cestou, jestli bych to nechtěl dělat. Říkám, že už tam není bývalé vedení, takže se tomu nebráním. Říkal jsem, že bych to dělal samozřejmě s Berďou, žádná jiná varianta pro mě nebyla.“
Dva kapitáni Davis Cupu, to je extrémně neobvyklé. Myslíte, že by to fungovalo?
„Já jsem nepřemýšlel, jestli to by fungovalo. Protože jsem to chtěl dělat s ním, jelikož vím, že bychom byli na stejné vlně a co tomu můžeme dát. Berďovi jsem hned obratem zavolal a on mi řekl: Dej mi týden. Dělal ze mě měsíc trošku blba a pak se stalo, co se stalo, takže jsem pochopil, že už to bylo nachystaný. Že on je daviscupový kapitán, je naprosto v pořádku, bez debaty. Tam šlo o to, jakým způsobem se zachoval ke mně. To je celý příběh. S tím, že je Berďa zvolený, jsem úplně v pohodě. Kdo jiný to má dělat? Ale to, jakým způsobem se zachoval vůči mně, to bylo špatně. A nejen vůči mně. Tenkrát kolem toho byla spousta povídání a kontroverzí. Určitě si kápo (Jaroslav Navrátil) nezasloužil takový konec, ale tak to prostě bylo.“
Bral jste to od Berdycha jako podraz?
„Tak bral jsem to tak, že se o tom bavíme tři týdny, bavíme se o tom, co se děje ve Valencii, kde kluci hráli. Myslím, že vztah máme dobrý. Kdyby mi řekl: Hele Štěpo, je to vyřešené, neřeš to, jenom prostě nic neříkej, tak asi ví, že nemám zapotřebí to nikde řešit. Řeknu mu jasný a nebudu na tom trávit měsíc času. Tohle bylo zbytečné.“
Od koho jste dostal tenkrát tu nabídku?
„To nebudu říkat, nedostal jsem ji oficiální cestou.“
Jste dnes s Berdychem v kontaktu? Potkáte se?
„Sem tam se potkáme na golfu, tenis neřešíme.“
Zatrpknul jste kvůli tomu trošku na Davis Cup?
„To vůbec! V žádném případě. Davis Cup mi dal nejkrásnější emoce, nejkrásnější chvíle. Já spíš zatrpknul na ten hrací systém. V podstatě tady tyhle utkání jsou rozhodnuté za dobu, co jsme já nebo Berďa odehráli první zápas. Vytratilo se z toho to gladiátorství. Dneska by mě zajímalo, kdo by to vydržel hrát tři dny. Tak jak jsme to hráli my, vydržel hrát pět setů singla, pět setů debla. Říkám, že Davis Cup byl někdy těžší než grandslam, protože tam máte aspoň den volna.“
Reakce Tomáše Berdycha
„Je to Radkova interpretace dva roky starých událostí, na kterou má pochopitelně právo, podobně jako na názor, kde a na jakém povrchu s Američany hrát a jak o tom komunikovat s hráči.“
Půjdete se podívat na daviscupový šlágr s Američany do O2 arény?
„Záleží to na mém tanečním programu (Štěpánek se připravuje na soutěž StarDance), ale určitě minimálně v televizi se budu dívat. A když budu mít čas, rád se přijdu do našeho obýváku podívat. Bude to zajímavý utkání s nejlepším možným obsazením a na nejlepším možném místě, kde se dá hrát. Ale víte, že se netajím tím, že bych ho hrál jinde.“
Vysvětlete, proč byste na Američany volil antuku?
„Velice jednoduše. Když se podíváte do turnajového programu, tak vložit po US Open týden antuky, když pak Američany čeká Laver Cup a Asie na betonu, by pro ně bylo smrtelné. Za druhé je to jejich nejhorší povrch. Za třetí, Kuba (Menšík) má za sebou na antuce to, co má (semifinále Roland Garros). Chápu, že pro Jirku (Lehečku) to není úplně nejoblíbenější povrch, ale zase Tomáš Macháč je na antuce výborný. Já bych uvažoval tak, že je vezmu do Ostravy na antuku, udělám ji pro ně co nejvíc nepříjemnou a vsadil bych se, že minimálně dva z nich by vůbec nepřijeli. Tím pádem se šance dramaticky překlápí na naši stranu. Teď jsem se dozvěděl, že nám Američané děkovali, že se hraje na tvrdém, jinak by prý nepřijeli jejich první čtyři hráči. Takhle bych přemýšlel já jako člověk, který pár Davis Cupů odehrál. A měl jsem i zprávu, že Berďa říkal, že za mé doby by to rozhodování trvalo asi pět vteřin. A za mě by pět vteřin fakt trvalo. Ale budu ten první, který se bude chtít strašně rád mýlit. Ale když si představím Američany v Ostravě na antuce proti O2 aréně na tvrdém, vychází mi to zcela jednoznačně.“
Musíte brát ale také ohled na to, že ani českým hráčům by se antuka nehodila do programu.
„Jasně, nepasovalo by to nikomu. Ale co je tvůj cíl v Davis Cupu? Já pro některé zápasy musel obětovat tři týdny. A jsme znova u toho. Chci vyhrát Davis Cup? Tak mu musím něco obětovat. Dám příklad – Argentina 2012.“
Tehdy jste si otevřeli cestu k prvnímu daviscupovému titulu velkým semifinálovým vítězstvím v Buenos Aires.
„Od všech jsem slyšel: Tam nejezdi, tam nikdo nevyhrál, máte to na antuce hned po US Open. Ale my chtěli Davis Cup vyhrát, tak jsme jeli. I za cenu toho, že nám to na tři týdny rozbije program. Ale to je ta investice. Zisk je nejasný, ale vím, že jsem pro to udělal maximum. To byl můj přístup, mé přemýšlení. A takhle jsme Davis Cup hráli od doby, kdy jsme si řekli, že se obětujeme a nedíváme se doleva, doprava. Taky jsem mohl jet na týden na dovolenou nebo udělat dvoutýdenní přípravu, protože mi Davis Cup neseděl do programu. Takže je to pořád o těch vahách, čeho chci dosáhnout a co tomu chci obětovat. Ale budu ten první, který se bude hrozně rád mýlit, že pro ty Amíky to není větší šance než v Ostravě na antuce. To je můj názor, jak to vnímám. Hrát v O2 aréně je fantastický, Američani přijedou v nejsilnější sestavě, tak si to s nimi kluci rozdají. V pořádku. Já říkám jenom svůj názor.“
|Radek Štěpánek v Davis Cupu
|vítěz: 2x (2012, 2013)
|reprezentoval: 2003 - 2017
|bilance celkem: 35:18
|dvouhra: 15:13
|čtyřhra: 20:5
|4x získal rozhodující bod za stavu 2:2