Potvrzeno, finalista US Open dorazí do Prahy. Bude proti Čechům hrát? Kapitán: Řekne si sám
Finalista US Open Ben Shelton dorazí na Davis Cup do Prahy. Potvrdil to americký kapitán Bob Bryan, jenž nechá světové čtyřce volnost se rozhodnout, kdy a zda vůbec bude chtít nastoupit. „Je to na něm, ne na mně. Všichni víme, jak je Ben skvělý, teď navíc předvádí nejlepší tenis života. Jen jeho přítomnost je pro tým obrovská psychická vzpruha,“ líčil osmačtyřicetiletý legendární deblista, polovina ze slavného páru dvojčat Bryanových, která uchvátil 16 grandslamových titulů v mužské čtyřhře.
Zatímco loňský střet s USA v Delray Beach provázely organizátorské přešlapy, týmové šatny byly ve stavbařských buňkách a celý duel na Floridě i jeho skromná kulisa budily rozpaky, nyní si americký tým užívá české pohostinnosti. „Kurt je skvělý a hotel si nemůžeme vynachválit. Perfektní podmínky pro skvělé dny,“ pravil americký kapitán.
Kardinální otázkou je – dorazí Ben Shelton, jenž ještě v neděli o půlnoci českého času dohrával finále US Open v New Yorku?
„Ano. Myslím, že si půjde zahrát ve středu odpoledne a pak samozřejmě ve čtvrtek. Odehrál toho mraky, v neděli v noci strávil na kurtu čtyři hodiny – hodně adrenalinu, obrovské emoce. Řekl ale, že dorazí, a on je přesně ten typ: když něco řekne, platí to. To má z rodiny od táty. Jsme prostě vděční, že tu bude. Pro psychiku týmu je to obrovská vzpruha.“
O svém startu rozhodne on sám. Řekne: Chci hrát, nebo nejsem připravený?
„Přesně tak. Je to na něm, ne na mně. Pokud se bude cítit dobře… Všichni víme, jak je Ben skvělý, teď navíc předvádí nejlepší tenis života. Zdejší podmínky mu podle mě sednou. Míč tu letí rychle, podobně jako na US Open. Takže pokud tělo řekne ano… Víte, z Ameriky je to dlouhý let, měl povinnosti vůči médiím a US Open je pro Američany absolutní blázinec. Ale myslím, že bude v dobré náladě. Máme kolem sebe skvělý tým, spoustu fyzioterapeutů, kteří se o něj postarají, a doufáme, že na pátek bude připravený.“
Nebude přeci jen risk ho poslat na kurt po takovém vypětí při US Open?
„Podívejte, kdyby Ben prohrál ve čtvrtfinále, bylo by to pro náš tým lepší? Sobecky vzato možná ano. Ale on si teď věří, má odehráno obrovské množství zápasů a trefuje míče nejlépe v životě. Ano, dorazí sem narychlo do úplně jiných podmínek, ale víme, jak je tenis tvrdý. Český tým je výborný, ti můžou porazit kohokoliv a kdykoliv. Uvidíme, jak se to vyvine. Nemáme od Bena přehnaná očekávání, nechceme po něm, aby tým sám dotáhl k vítězství. To by bylo moc. Jsme prostě jen hrozně rádi, že v Praze bude.“
Můžete popsat komunikaci se Sheltonem? Musel jste ho ke startu v nějaký moment přemlouvat, nebo měl jasno od začátku?
„To vůbec. V únoru jsme hráli v Maďarsku. Hrálo se v sobotu a v neděli a on měl pocit, že by se pak nestihl dostatečně rychle přesunout do Dallasu, navíc se přecházelo na antuku hned po Australian Open. Hodně se omlouval, mrzelo ho, že v únoru nemohl hrát, ale hned mi řekl: V září hraju, ať se děje cokoliv. Pak jsem ho potkával na US Open – ve čtvrtfinále, v semifinále – a pořád jsem čekal, kdy přijde a řekne, že je toho na něj moc. A on na to: Ať prohraju, nebo ten turnaj vyhraju, do Prahy jedu. To je prostě celý on, moc takových hráčů není. Andy Roddick byl stejný – když vám něco slíbil, stalo se to. Ben je ze stejného těsta. Jeho táta trénoval na univerzitě, Ben v něm vždycky viděl lídra a sám chce být lídrem týmu. Vyhrát Davis Cup je pro něj obrovský cíl. Mladší hráči mají dneska jiné priority, ale Ben je jiný. Ví, co to znamená reprezentovat svou zemi a hrát za tým. To má z rodiny.“
Proč se z utkání omluvili Taylor Fritz a Tommy Paul?
„Taylor se odvolal na drobné zranění. Doufá, že bude v pořádku na zbytek sezony. Má před sebou nabitý program, tak si chtěl v tomto období odpočinout a nic nelámat přes koleno. I Tommyho trápí drobná zranění. V žebříčku pro Turnaj mistrů je jedenáctý a chce zabojovat o elitní osmičku pro konec roku. Upřímně, když se to všechno plánovalo, myslel si, že tu bude až trojka týmu, což možná v jeho rozhodování sehrálo roli. Ale odhlásil se i z Laver Cupu, takže jeho prioritou je teď prostě dát se dohromady.“
Český kapitán Tomáš Berdych prohlásil, že je škoda, že se dva tak silné týmy musí druhý rok po sobě potkat ještě v kvalifikaci. Co o tom soudíte?
„Souhlasím. Je špatně, že je český tým nasazený až jako číslo devět. Podle mě patří mezi dva nejlepší týmy na světě. To nasazování je zvláštní a podle mě nefunguje. Měli bychom spolu hrát v semifinále, a ne tady. My máme šest hráčů v top 20, vy dva. Ale Macháč by tak vysoko mohl být s přehledem taky. Jsou to dvě z nejsilnějších zemí na světě a potkají se už v osmifinále.“
Loni na Floridě váš tým přišel s Českem o vedení 2:1 a nakonec se na Final 8 nekvalifikoval. Berete pražský zápas jako velkou odvetu?
„Byla to tenkrát obrovská bolest. Klobouk dolů před týmem, jak se připravil a jak bojoval. Za sebe můžu říct, že jsme tam nechali všechno. Na poslední chvíli jsme sice přišli o pár hráčů, ale pro diváky to byl skvělý zážitek. Bolelo to. Na šanci na odvetu jsme čekali dlouho, ale jak víme, tohle se snadněji říká, než dělá. Půjdeme prostě zápas od zápasu.“
V týmu máte i syna českých rodičů Martina Damma juniora, s nímž jste právě dotrénoval. Co na něj říkáte?
„Martin je pořádný chlap s obrovským talentem, dobrý atlet, má v sobě spoustu síly. Trochu jsme mu pomáhali s voleji, ale upřímně – zbraní má víc než dost. Pokud nastoupí, bude zábava sledovat, jak všechny tyhle přednosti rozbalí a ukáže místnímu publiku, co v něm je. Tráví tady hodně času, má dvojí občanství a v okolí spoustu členů rodiny. Zahrát si tady zápas pro něj bude parádní zážitek.“
Znamená to tedy, že bude hrát? Pošlete ho na kurt?
„Podívejte, máme tu Sheltona a Tiena, ti jsou na žebříčku výš. Pokud budou zdraví, nastoupí oni. Ale v Davis Cupu člověk nikdy neví, tam je to divoké. Ale neměl bych určitě nejmenší strach postavit Martina. Hrát umí, a sakra dobře.“