Lehečka odpovídá Štěpánkovi: Antuku jsme chtěli, nejsme hloupí. Nebyla by ale v O2 areně
Dvojnásobný daviscupový šampion Radek Štěpánek vyjádřil údiv nad tím, že si český daviscupový tým nepozval Američany na antuku. A Jiří Lehečka, hrdina loňského vzájemného utkání na Floridě, se vložil do debaty. Vysvětlil, že hráči oranžovou hlínu preferovali, kvůli vytížení O2 areny však nešlo stihnout antukový kurt postavit. V úvahu přicházela jedna z ostravských hal či Jihlava, tenisté si však chtěli splnit sen zahrát si na největším a nejikoničtějším českém stadionu. Proto naplno nevyužili výhody, které jim pořadatelství zápasu nabízí.
„Když jsme se s kapitánem bavili tenkrát při turnaji v Dauhá, tak já i Kuba Menšík jsme se jednohlasně shodli na tom, že antuku v O2 areně chceme. Ale bohužel nám bylo řečeno, že z organizačních důvodů to nebude možné. To si myslím, že je velice důležité, aby zaznělo,“ zdůraznil Lehečka.
Tiskový mluvčí daviscupového týmu Karel Tejkal vysvětlil, že O2 arena byla minulý týden vybookovaná kvůli velkému kongresu a o víkendu se na její plochu ještě pokládal led, jelikož už v úterý na něm odehraje první domácí zápas hokejové extraligy Sparta. Organizátoři Davis Cupu halu převzali až v neděli ráno a měli 24 hodin na to přestavět ji pro tenis, jelikož od pondělí se již muselo trénovat.
Aby si nemyslel, že jsme zas tak hloupí
Tohle vysvětlení také Lehečka osobně Štěpánkovi napsal. „Občas jsme v kontaktu a přišlo mi fajn mu to napsat napřímo, jenom aby si nemyslel, že jsme zas tak hloupí. Antuka v O2 areně pro nás byla varianta číslo jedna. Potom jsme dostali na výběr, jestli je pro nás důležitější zahrát si v O2 areně, anebo jet do Ostravy nebo Jihlavy, kde už jsme hráli několikrát. A to rozhodnutí potom bylo naprosto jasné.“
Současná talentovaná generace Davis Cupu vyrostla na velkých pražských zápasech Štěpánka s Tomášem Berdychem, jako malí kluci hltali jejich bitvy se Španěly, Švýcary, Srby či Argentinci. Ve vysočanské hale Češi nastoupili čtyřikrát a čtyřikrát vyhráli. Naposledy před 13 lety v semifinále s Argentinou, čímž si otevřeli cestu k druhému titulu během éry B+Š.
„Co se tady naposledy hrálo, všichni jsme byli spíše malé děti, co se na to koukaly v televizi,“ popsal Lehečka, jemuž bylo v době posledního zápasu v O2 areně jedenáct let a zná jen z doslechu fantastickou atmosféru, kterou umí vytvořit patnáct tisíc českých diváků.
Všichni čeští tenisté se nikdy s takovou podporou ještě v kariéře nesetkali. „Většinou hrajeme na okruhu proti hráčům z velkých zemí, takže podpora bývá na jejich straně. Vím, že když je hodně diváků proti mně, dokáže mě to vybudit k mnohem lepšímu výkonu. Ale vlastně netuším, jaké to bude s takovou podporou v zádech, protože jsem se s tím ještě nesetkal,“ uznal Jakub Menšík.
Kritika současného formátu Davis Cupu
Zážitek na celý život je to, co čeští tenisté velmi pravděpodobně v pátek a v sobotu dostanou. A tomu dali přednost před oranžovou hlínou.
„S tímhle formátem nevíme, kolikrát nebo jestli vůbec budeme ještě někdy schopni dostat do Česka takhle atraktivní zápas Davisova poháru. Pravděpodobně bychom měli větší výhodu, kdybychom si zvolili nějakou těžkou mokrou antuku v Ostravě. Ale všichni také na tvrdém povrchu hrát umíme, Američany jsme na něm loni u nich porazili. A pro nás byla prostě největší motivace a sen zahrát si před plnou O2 arenou. Proto jsme udělali takové rozhodnutí, já si za ním stojím a podle mě na něm není nic špatného,“ argumentoval Lehečka, jenž podrobil kritice současný formát Davis Cupu, v němž se závěrečný turnaj o všechno hraje v jedné destinaci s osmi nejlepšími týmy a připomíná běžnou akci ATP.
Současným pořadatelským městem je italská Boloňa, kde bude soutěž s víc než stoletou tradicí vrcholit minimálně do roku 2027. „Z Davis Cupu se stal týdenní turnaj někde v cizině, což nás moc mrzí. I kvůli tomu mi naše současné rozhodnutí přijde logické,“ uzavřel Lehečka.