Nominace na Davis Cup: Berdych nechal páté místo volné. Má Macháč šanci?
Čtyři borci mají pro listopadový finálový turnaj Davis Cupu v Bologni jistotu. Nehrající kapitán Tomáš Berdych nominoval Jakuba Menšíka, Jiřího Lehečku, Adama Pavláska a Patrika Rikla. O pátém členovi týmu teprve rozhodne mezi Tomášem Macháčem a Vítem Kopřivou. „S kluky jsme v kontaktu. Pevně věřím, že to bude do konce týdne,“ uvedl Berdych k rozhodnutí.
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Symbolicky v Síni slávy českého tenisu na Štvanici, kde právě končila expozice fotografií vítězných daviscupových týmů, oznamoval Tomáš Berdych základ nominace na letošní finálový turnaj v Bologni. Z pěti jmen zatím zazněla čtyři.
„Máme ještě měsíc do zápasu, páté jméno, ať už je to Tomáš, nebo Víťa, nemám,“ řekl Berdych. „Nějaký čas na to je třeba, je to fér vůči oběma z nich. Tomáš byl dlouho zraněný, pak se začal dostávat zpátky, začal hrát turnaje. Je to hráč, který je pro mě na to, abych jeho nominaci zvažoval do poslední chvíle.“
Macháč bojuje s časem i vlastní formou
Olympijský vítěz z mixu, který v kariéře porazil třeba Novaka Djokoviče nebo Carlose Alcaraze, prožívá nejobtížnější sezonu kariéry. V její první části si léčil trhlinu v levé noze a po srpnovém návratu na kurty se zatím nedostal do plné formy, v žebříčku ATP se propadl do osmé desítky.
„Začal hrát turnaje, dostávat se do herního zápasového rytmu,“ líčí Berdych. „S Tomášem jsem ve spojení, komunikujeme po každém jeho zápase. Sám pro sebe jsem chtěl čas, abych se rozhodl pro nejlepší variantu, která může týmu co nejvíc pomoci. Není to o deadlinech. Je to o tom vidět, jak to probíhá v čase, jaké jeho výkony jsou.“
Deblový pár si nominaci zasloužil
Mezi nominovanou čtveřicí jsou singlové opory Jiří Lehečka s Jakubem Menšíkem a taky deblový pár Adam Pavlásek – Patrik Rikl, který v zářijovém osmifinálovém zápase předvedl vynikající výkon proti grandslamovým šampionům Christianovi Harrisonovi a Austinovi Krajicekovi.
„Byl to neuvěřitelný zápas, kterému chybělo jen vítězství,“ vzpomíná Berdych. „Bylo to strašně smolné. Ale já vždycky hledám pozitivní věci. Jejich výkon byl výborný. Kdyby takovýmhle přispěli v Bologni, je to na hodně dobré cestě. Svoje místo pro finálový turnaj si zaslouží.“
Nejdřív silná Kanada, pak možná domácí Italové
Český tým se na úvod turnaje utká 24. listopadu s Kanadou. V její sestavě jsou světová sedmička Félix Auger-Alliassime, Denis Shapovalov, Gabriel Diallo, Liam Draxl a Duncan Chan.
„Kanada bez překvapení nahlásila nejsilnější možné, co dneska mají,“ hodnotil Berdych. „Síla těch dvou je velice dobrá. Félix je hráč první desítky, určitě je to velice silný soupeř. Hraje se ve formátu, kde se může stát cokoliv. Rozdíly se hodně rychle smazávají. Hrozně důležitá je aktuální forma.“
V české části pavouka hrozí jako případný semifinálový soupeř Itálie, která bude hrát bez světové jedničky Jannika Sinnera. V druhé polovině se naopak můžou sejít dvě hvězdy – Němec Alexander Zverev a Španěl Alcaraz.
„Italové už kolikrát dokázali, že i s béčkem a céčkem dokážou vyhrát. Budu velice rád, když budeme první, kteří jim to překazíme. Ale nechci předbíhat, čekají nás těžcí Kanaďané,“ uvedl Berdych.
NOMINACE NA TOP 8 DAVIS CUPU
Česko: Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Adam Pavlásek, Patrik Rikl
Kanada: Félix Auger-Alliassime, Denis Shapovalov, Gabriel Diallo, Liam Draxl, Duncan Chan
PROGRAM DAVIS CUPU
ČTVRTFINÁLE:
Česko-Kanada (24. listopadu)
Itálie-Korea (25. listopadu)
Velká Británie-Německo (26. listopadu)
Rakousko-Španělsko (26. listopadu)