Berdych doplnil nominaci na finálový turnaj Davis Cupu: Do Boloni pojede i Macháč
Tomáš Macháč je pátým tenistou v české nominaci na finálový turnaj Davisova poháru. Šestadvacetiletý rodák z Berouna doplnil v pětičlenném týmu dříve nahlášené Jakuba Menšíka, Jiřího Lehečku a deblisty Adama Pavláska s Patrikem Riklem. V nahrávce pro média to dnes řekl kapitán Tomáš Berdych.
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Macháč zůstával ve hře o poslední místo spolu s Vítem Kopřivou. Svěřenec trenéra Daniela Vacka nehrál v létě přes dva měsíce kvůli trhlině v noze, na kurty se vrátil v srpnu a postupně se vracel do formy. Naposledy se kvalifikoval do hlavní soutěže turnaje Masters v Paříži. Ve světovém žebříčku mu patří 71. místo.
Macháč se vrací do pozic, kam patří
„Zvolil jsem Tomáše Macháče díky pozitivnímu a dobrému vývoji, který v posledních týdnech ukazuje. Hraje zase výborný tenis a vrací se do pozic, kam určitě patří. Je to za mě velmi platný člen, který může týmu pomoci. Jsem rád, že je zpět,“ řekl Berdych.
Před postupem do hlavní soutěže v Paříži se Macháč představil také na turnaji ve Vídni, kde prohrál po třech setech se světovou desítkou Australanem Alexem de Minaurem. Předtím také hrál osmifinále turnaje v Almaty, kde neproměnil proti Karenovi Chačanovovi z Ruska pět mečbolů.
„V létě byl zraněný, nehrál a na podzim to nebylo úplně ideální. Od té doby ale udělal kus práce. Výsledky jsou ukázkou, že dělal věci správně. Nedávno málem porazil Alexe de Minaura, což je hráč, který pojede na Turnaj mistrů. Teď prošel kvalifikací na turnaj v Paříži. To jsou všechno ukazatelé, že se dostává zpět, kam patří,“ uvedl Berdych.
Lehečkův výborný týden, Menšíkovo zranění
Radost mu čerstvě udělal také Lehečka, který se probojoval do finále turnaje v Basileji. Zde v neděli prohrál s Monačanem Valentinem Vacherotem. „Chyběl kousíček. Po tom jasně vyhraném setu to vypadalo, že si už si sahá na pohár. Takový je ale tenis a dokud nepadne poslední míč, tak není konec. Je škoda, že se mu to nepodařilo dotáhnout, ale on určitě sám dobře ví, co se dalo zlepšit. Obecně se na to ale dívám pozitivně a v podání Jirky to byl další výborný týden,“ podotkl Berdych.
Trable mu jen nadělaly zdravotní potíže Menšíka, který se odhlásil z turnaje Masters v Paříži kvůli zranění hlavy. „Je to velmi nepříjemné, co se Kubovi stalo. Jsem s ním v kontaktu i v kontaktu s těmi nejbližšími, kteří se o něj starají. Pevně věřím, že je vše nastavené tak, že by to mělo v tom čase dopadnout a že bude součástí týmu. Kuba regeneruje a věřím, že to dobře dopadne,“ doplnil Berdych.
Češi postoupili do rozhodující fáze poté, co zdolali v září v pražské O2 areně tým USA 3:2 na zápasy. V únoru porazili v první části kvalifikace v Jihlavě Švédsko 3:1. Mezi osm nejlepších týmů světa postoupili Češi podruhé za sebou. Vloni nestačili ve čtvrtfinále na Španělsko.
Finálový turnaj Davisova poháru se uskuteční od 24. do 29. listopadu v Boloni. Češi narazí v úvodní den ve čtvrtfinále na Kanadu. V případě postupu by se utkali s vítězem duelu mezi Itálií a Jižní Koreou.