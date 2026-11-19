Problém pro maďarský fotbal, bez Orbána nejsou peníze. Hegemon se bouří: Protiústavní!
V úterý večer zaplavil narvanou Puskás Arénu smutek. Zájem o reprezentační fotbal je v Maďarsku obří, utkání Ligy národů se Severním Irskem navštívilo 55 tisíc lidí. Ale dost trudný výsledek 1:1 poslal ambiciózní národní tým v soutěži o patro níž. A může být hůř. Nedávná změna na premiérském postu znamená, že fotbalové Maďarsko si bude utahovat opasky. Doba „orbánovská“ je u konce, co to znamená pro maďarskou ligu a především pro giganta Ferencváros?
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Nejvyšší maďarská soutěž Nemzeti Bajnokság I. se drží na 18. místě žebříčku koeficientu UEFA, daleko za Českem. O přímém postupu do Ligy mistrů si může nechat zdát. Finančně osamocený hegemon Ferencváros ligu táhne, za ním jsou rozpočtově zhruba pod úrovní Plzně další celky jako Puskás Akademia. Ale propast v hodnotách kádrů českých a maďarských top týmů je brutální. A zřejmě se nebude jen tak snižovat. Mimořádně štědrá doba, kde maďarské kluby získávaly stovky milionů eur na dotacích a grantech od státu, totiž končí.
Právě Puskás Akadémia je s bývalým premiérem Viktorem Orbánem. Klub v podstatě založil, vybudoval z něj jeden ze symbolů své politické éry. Na jeho stranu Fidesz ale byly napojené i další kluby. Ferencvárosi předsedá politik Gábor Kubatov, MTK Budapešť další spolustraník Tamás Deutsch, nyní druholigový Videotonu zase vlastnil další Orbánův spojenec István Garancsi.
Fotbalový ráj za 47 miliard
Peníze do ligy ale Fidesz pumpoval jako do celku. Jak popisuje Reuters, daňový program TAO a státní sponzoring poslal za dobu svého působení do klubů v přepočtu kolem 47 miliard korun. Pro srovnání, přepočítáno na rok jde o čtyřikrát větší státní podporu než v Česku, v tuzemsku ale míří prostředky skrze FAČR především do reprezentace, činnosti svazu, mládeže a ženského fotbalu. Nikoliv ligovým celkům.
„Za Orbána byl fotbal závislý na veřejných penězích a státních společnostech,“ popsal bývalý poslanec Zoltán Kész. „Skutečnou otázkou je, které kluby dokážou přežít bez tohoto systému.“
Kdo přežije bez státních peněz?
Nová vláda Pétera Magyara daňový systém TAO zrušila, premiér ho prohlásil za zkorumpovaný. Jak popisují zdroje Reuters, některé kluby už kvůli nejistotě ohledně financování hledají nové majitele, zastavují projekty nebo se snaží ponížit hráčské platy. „Týmy, které nedokážou generovat skutečné příjmy na tržním základě, se dostanou do velmi vážných problémů,“ popsal maďarský sportovní ekonom Gábor Szabados.
Byť Orbán peníze napumpované do fotbalu vždy hájil s tím, že jen díky nim bylo možné obnovit sportovní infrastrukturu a bezprecedentně podpořit mládežnický fotbal, do mezinárodního měření se to nepromítlo. Národní tým ani jednou za Orbánovy éry nepostoupil na mistrovství světa a zlatá éra světové fotbalové velmoci z poloviny 20. let zůstála jen dávnou historií. Pouze Ferencváros se v tomto období probojoval do Ligy mistrů (navíc jen jednou a s hroznými výsledky) a moderní nové stadiony nepřilákaly diváky. Například v na dvacetitisícový stánek Debrecínu chodí čtvrtina kapacity.
Ferencváros pod palbou
Právě Ferencváros, který nedávno v Evropské lize porazil Plzeň a vyplenil San Siro, se podle maďarských zdrojů řítí do problémů. Z několika důvodů. Například energetická společnost MVP přehodnocuje sponzorskou smlouvu, díky které klub získává kolem 100 milionů korun ročně. Magyar navíc vyhlásil zpřísňující se pravidla ohledně střetu zájmů politiky a sportu, na základě kterých může odstranit důležité lidi z vedení Ferencvárose. „Jednotlivé sporty byly ovládnuty a politici Fideszu přistupovali ke svazům a klubům jako ke svým osobním lénům,“ prohlásil.
K tomu ministerstvo vnitra obvinilo úřadujícího mistra ze zneužití 75 milionů korun z veřejných prostředků, které místo výstavby sportovišť měly být použity na kádr. Tahy vlády Ferencváros striktně odmítá.
Klub se bouří proti vládě
„Návrh zákona je proto nejen útokem na Ferencváros, ale otevřeným útokem na nezávislost celého maďarského sportu,“ sdělil klub pro Reuters o chystaném zákonu o střetu zájmů, která označil za protiústavní. Už v září přiznal generální ředitel celku, že náklady na mzdy A týmu, kde působí i exsparťanský Veljko Birmančevič, musel klub kvůli „ekonomické situaci“ ponížit o 30 %.
Vlajková loď maďarského fotbalu tak dostává citelné rány. Na rozdíl od ostatních klubů ji zřejmě nepotopí, ale síla Ferencvárose bude jistě v příštích měsících a zřejmě i letech upadat. Než proběhne rekonstrukce financování maďarského fotbalu, možná bude na ten český už koukat z mnohem větší dálky než z 18. místa žebříčku UEFA.