Záhadná absence české hvězdy. Nekulhá, nestoná, ale nehraje. Co se děje s Menšíkem?
PŘÍMO Z BOLONI | Jen nicotných čtyřicet bodů dělí v žebříčku ATP českou daviscupovou jedničku Jiřího Lehečku a dvojku Jakuba Menšíka. Zatímco první šel ve čtvrtfinále proti Kanadě do další vítězné akce, jednadvacetiletý Menšík zůstal k údivu celého tenisového světa pouze fandit na lavičce. Jen den poté, co hlásil, že je připravený a těší se na vyvrcholení Davis Cupu v Boloni. Působil zdravý, před novináři nekulhal, nebyl nemocný, ochotně rozprávěl o tom, koho proti němu asi Kanaďané nasadí jako svou dvojku.
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Může jít o taktické hry. Final 8 je týdenní turnaj a dvojnásob při něm tudíž platí, že se o zdravotních potížích nemluví a soupeřům současným či budoucím se neodhalují karty. Téhle strategie se drží i parta Tomáše Berdycha.
Proč jste dal přednost Tomáši Macháčovi před Jakubem? Šlo o čistě taktickou volbu, nebo to souviselo s Jakubovým fyzickým stavem? čelil Berdych otázce na tiskové konferenci. Jednačtyřicetiletý kapitán, který s Davis Cupem strávil větší část života než bez něj, odpověděl jako mazák.
Pro tentokrát padla volba takhle
„Zeptat se můžete, jen asi nedostanete odpověď, jakou čekáte,“ usmál se Berdych. Vzhledem k okolnostem, které tu máme, jsem se rozhodl, že tohle byla nejsilnější možná sestava pro zápas proti Kanadě. A co bude dál v budoucnu, to už je jiný příběh. Pro tentokrát padla volba takhle a jsem rád, že to vyšlo a máme výhru,“ mlžil statečně Berdych.
Vzhledem k šíři kádru si mohl dovolit luxus nepostavit světovou patnáctku, slova o nejsilnější sestavě působila ale znepokojivě. Tomáše Macháče, jenž si v sezoně prošel vleklým zranění chodidla a stále ještě není ve stoprocentní kondici, poslal na Kanaďana Liama Draxla, který ho před měsícem porazil.
Být Menšík fit, nebylo by se o čem rozhodovat. Zvlášť ve chvíli, kdy dlouhánovi z Prostějova dorazila do Boloni argentinská přítelkyně Josefína a rodina. Menšík navíc nikdy neuhýbal z daviscupových bitev, vrhal se do nich po hlavě a bez kalkulu, co mu mohou způsobit.
Před měsícem, přesně 28. října, ale také při zápase na turnaji ve Vídni utrpěl po nešťastném pádu a úderu hlavou o zem otřes mozku. Od té doby k utkání nenastoupil. A není stoprocentní, že se jeho pauza neprotáhne ještě víc.
„Udělali jsme nějaké rozhodnutí, ale bylo čistě jen pro zápas s Kanadou. Teď máme dva volné dny, které se mohou obrovsky hodit. Pevně věřím, že se to projeví v náš prospěch a že v pátek na semifinále už zase budeme mít jiné možnosti a bude jich o kousek víc,“ věřil Berdych.