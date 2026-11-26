Berbrův obhájce: Souhrnná podmínka? Druhá nejlepší varianta, ale ta věc ještě nekončí
Nemluví o úspěchu ani neúspěchu. Je však zřejmé, že Michal Sýkora, advokát Romana Berbra, vítá zmírnění podmíněného trestu za zpronevěru. Dává totiž větší naději, že v součtu s kauzou Dezinfekce nečeká jeho klienta nepodmíněný trest.
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Jste spokojený s dnešním verdiktem?
„Jsme určitě spokojení s tím, že v základních bodech nám soud vyhověl. To znamená, že konstatoval, že nebyla žádná organizovaná zločinecká skupina, konstatoval, že pan Berbr nebyl součástí uplácení ve vztahu k nějakým zápasům a tak dále. V další části vyhověl naší argumentaci proti příliš přísnému trestu ze strany okresního soudu. Tedy on ten trest, dá se říci, podstatně zmírnil. Byla tam pasáž ve vztahu ke zpronevěrám, kde dospěl k vině, a tam my samozřejmě zvážíme další postup. Přichází v úvahu využití mimořádného opravného prostředku v podobě dovolání. Tak to ještě zvážíme, až přijde písemné vyhotovení toho dnešního rozsudku.“
Jak pravděpodobné je, že podáte dovolání?
„Já bych nechtěl předjímat. Vždycky čekáme na písemné odůvodnění. Uvidíme tedy, jak soud odůvodní své rozhodnutí, jaké tam bude mít argumenty, a podle toho se pak rozhodneme. Teď je to opravdu předčasné.“
Hodnotíte výsledek jako svůj částečný úspěch?
„Já bych to asi nehodnotil slovy úspěch, neúspěch. Obžaloba stála na nějakých základech, které byly ve vztahu k panu Berbrovi velmi přísné. Byl tam navrhován velmi přísný trest. Základní body se nám podařilo odstřihnout, nebo soudy obou stupňů dospěly k závěru, že nebyla prokázána vina. Ještě část tam zbývá, takže určitě je potřeba se zamyslet nad tím, jak pokračovat dál v té věci. Ta věc ještě nekončí.“
Souběžně ještě probíhá kauza Dezinfekce se stejným státním zástupcem. Jak se vyvíjí?
„Jsme ve fázi dokazování, vyslýchají se svědci a ještě se budou vyslýchat svědci v následujících termínech. Máme nařízeno zhruba asi třicet jednacích dnů.“
Dezinfekce souvisí s dnešním Švábem, protože ve hře je souhrnný trest. Je pravomocné snížení podmínky z tohoto pohledu dobrou zprávou?
„Z hlediska možného uložení toho souhrnného trestu je samozřejmě příjemnější, když nemáme maximální podmínku, což tady bylo po tom prvním kole – tři roky s podmíněným odkladem na pět. Nyní se to snížilo na dva a půl roku s podmíněným odkladem na dva a půl roku, takže to vytváří nějaký polštář pro případ, že by senát Obvodního soudu pro Prahu 4 ve věci Dezinfekce dospěl k závěru o vině. Je to tedy polštář pro stále ještě podmíněný trest. Ale to také hodně předbíháme.“
Dá se říct, že cílem pana Berbra je odejít od soudů tak, aby nedostal nepodmíněný trest? Že pak by byl spokojen i s tou souhrnnou podmínkou?
„Já jsem vždy vnímal, že cílem pana Berbra je odejít zcela očištěn, ale samozřejmě odejít pouze s podmíněným trestem je ta, dá se říci, druhá nejlepší varianta.“