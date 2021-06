Super happy Krejčíková: Je to velké! Nekonečný game? Moc si nepamatuju

Je to tam. Barbora Krejčíková postoupila do osmifinále grandslamového French Open... • Reuters

I když jste hnala utkání do vítězného konce, zůstala jste jako sfinga, nerozklepala jste se. Jak vám bylo?

„Teď jsem super happy, hrozně si to užívám. Na konci jsem čekala, že to bude ještě těžké, že bude bojovat. Ale snažila jsem se hrát pořád dál a užívat si to. Hrála jsem hodně zápasů, v kterých jsem vedla, začala být pasivní a prohrála. Nechtěla jsem udělat stejnou chybu, tak jsem si říkala: jdi do míčů, můžeš prohrát, ale musíš zkusit hrát svůj tenis a nejlepší údery. Abych pravdu řekla, na konci jsem byla úplně klidná a uvolněná. To spíš před zápasem se mnou šila nervozita. Bylo chladněji, těžké podmínky. S Elinou jsem ještě nikdy nehrála ani netrénovala. Nevěděla jsem, co čekat. Divný pocit, ale jak se začalo hrát, byla jsem v pohodě.“

Zápas se Svitolinovovu dramaticky ovlivnil dvacetiminutový osmý game prvního setu. Jeho ziskem jste si otevřela vedení 5:3 a hodně nalomila favoritku.

„Moc si z něj nepamatuji, jen jsem vnímala, že strašně dlouho podávám. Pořád to bylo shoda - výhoda, shoda – výhoda. Myslím, že to byl klíčový game. Dokázala jsem si podržet podání, pak už jsem byla lepší.“

Grandslamové centrkurty znáte díky úspěchům ze čtyřhry. Jaké bylo ale hrát na obrovském Chatrierově stadionu singl?

„Díky čtyřhře znám tyhle velké kurty a to mi teď pomáhá. Šla jsem na velký kurt proti velké hráčce, ale nestresuje mě to, což je dobré. Čtyřhra mi teď hodně pomáhá v kariéře ve dvouhře. Je nádherné dostat šanci na centrkurtu. Líbilo se mi tam, mám ho ráda.“

Zdá se, že Paříž je vaším osudovým městem, že? Loni na podzim tam začal váš ohromný vzestup, nyní se daří ještě lépe.

„A taky jsme tady v roce 2018 vyhrály první grandslam v deblu. Loni jsem tady po singlu poprvé postoupila v žebříčku do stovky. Teď jsem znovu v osmifinále, porazila jsem na grandslamu holku z desítky. To je velké. Za mě úplně super. Zdejší kurty mi sedí, hraje se na antuce v Evropě, mám to blízko domů. Miluji to tady.“

Před pár týdny v Římě jste poprvé porazila hráčku top 10 – Sofii Keninovou. Nyní jste odrovnala světovou šestku na grandslamu. Co to pro vás znamená?

„Hrozně moc. Každá z hráček top10 chce vyhrát grandslam a najednou přijdu já a dokážu s nimi hrát vyrovnaně nebo je porazit. Nádhera. Na grandslamu je taková výhra ještě cennější, protože tady chce každá předvést úplné maximum.“