Příběh Češky v pařížském nebi. Jak Krejčíková ohromila tenisový svět

Byl to moment, z něhož běhal mráz po zádech. Pár okamžiků po velkolepém triumfu zavzpomínala Barbora Krejčíková, jak trávila poslední měsíce a dny života po boku umírající Jany Novotné. „Její poslední slova byla: užívej si tenis a vyhraj grandslam!“ líčila.

Wimbledonská šampionka z roku 1998 poslala na cestu svou svěřenkyni, než na podzim roku 2017 navždy odešla. Ta jí do nebe poslala pozdrav. „Věřím, že je teď šťastná.“

Tak končil příběh české Popelky, která na pařížském bále utancovala všechny soupeřky. Díky ní má český tenis po sedmi letech od triumfu Petry Kvitové ve Wimbledonu 2014 další grandslamovou šampionku. Hana Mandlíková, Jana Novotná, Petra Kvitová a nyní Barbora Kejčíková. Stále nechápete? Nejste sami.

O víkendu před startem Roland Garros si Krejčíková poplakala, když po prvním titulu kariéry ve Štrasburku zjistila, že ho vyhrála i Novotná. Pak se vydala vlakem na cestu do Paříže. S novým kariérním žebříčkem 33 a spíš s cílem rychle setřást emoce i únavu, přežít první kolo. Hovořila, jak ráda by byla ve Wimbledonu mezi nasazenými a jak by si toho považovala. Místo toho zvládla všech sedm kol. To poslední finálové vydřela v sobotním odpoledni po dvou hodinách s Anastasií Pavljučenkovovou. Na Chatrierově stadionu byla aktivnější a lepší tenistkou. Vyhrála dvanáctý singlový zápas za sebou a ukázala, že nemusí být zázrakem jednoho grandslamu.

Pouze světová jednička Ashleigh Bartyová letos posbírala víc bodů a to ještě o titěrných 123. V pondělí najde své jméno na 15. místě žebříčku, jen za singlový titul je bohatší o 1,4 milionu eur (35,6 milionu korun). Zahraje si i dvouhru na olympiádě v Tokiu, kam se chystá. Téměř jistě i Turnaj mistryň, ať už letos bude v Číně či někde jinde.

Na celý život jí však už zbude vzpomínka, jak stojí na nejslavnějším antukovém kurtu světa, poslouchá českou hymnu a pozpěvuje si s jejími tóny.

Když se v roce 2014 Jana přestěhovala do Brna, co ti dalo odvahu zaklepat jí na dveře? ptala se jí na pódiu Martina Navrátilová, předávající trofeje. „Moje máma!“ vyhrkla Krejčíková. Po ní má zřejmě kuráž, tah na branku. Tatínkovi zase děkuje za klidnou povahu. „Vyřiďte mu, že mu moc děkuju, protože on je taky takový kliďas,“ vzkazovala po semifinále s Řekyní Mariou Sakkariovou, během kterého odvrátila mečbol. O kolo dřív smazala pět setbolů sedmnáctiletému americkému zázraku Coco Gauffové, skolila přemožitelku Karolín Plíškové a Muchové Sloane Stephensovou, smázla nasazenou pětku Elinu Svitolinovou.

Za svůj oslňující pochod sklízela gratulace od veličin, ke kterým ještě před rokem vzhlížela jako k nedostižným vzorům. „Báro, gratulace. To byl turnaj,“ napsala dvojnásobná vítězka Wimbledonu Kvitová a přidala českou vlajku. „Největší hrdinka,“ uvedla Barbora Strýcová. Gratulace se hrnuly ze všech stran. „Píšeš historii! Užij si každou vteřinu této neobyčejné chvíle,“ vzkázala Simona Halepová. „Gratulace. Je úžasné, co v turnaji předvádíš. Uvidíme se zítra,“ přidala její loňská předchůdkyně Iga Šwiateková. Právě proti Polce v páru s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou se Krejčíková spolu s Kateřinou Siniakovou utkají od 11.30 v deblovém finále.

Tu nejdůležitější šichtu už má ale Krejčíková za sebou. A stejně jako když po finále nakreslila na kameru srdce a zdravila celé Česko, už na tiskové konferenci myslela na své následníky. Jí pomáhali v Paříži Jan Kodeš či Martina Navrátilová, ona je připravená podat pomocnou ruku ostatním. „Je to jen o práci, trpělivosti. Kdokoliv kdo hraje tenis a dává mu všechno, příště může sedět na mém místě. Vzkazuji však holkám a klukům v Česku, aby makali, protože sny se plní. Já jsem toho příkladem. A jestli se chcete na něco zeptat, jsem otevřená vám předávat své zkušenosti.“