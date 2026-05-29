Konec Sinnera a hrdina Menšík. Jak je Roland Garros připravené na extrémní teploty?
Roland Garros zažívá mimořádně turbulentní začátek. Zatímco pařížské kurty svírají extrémní vedra a náročné podmínky, turnaj přišel o jednoho z největších favoritů. V novém dílu podcastu Centrkurt rozebíráme v tradiční sestavě s expertem Dušanem Lojdou a redaktorem Janem Jarochem, který je přímo ve Francii, překvapivé vyřazení Jannika Sinnera, dopady počasí na průběh grandslamu i dosavadní výkony českých tenistů.
Velkým tématem je i Jakub Menšík, který předvedl mimořádně bojovný výkon na hraně fyzických možností. Nechybí ani pohled na další vývoj turnaje a šance českých tenistů v nadcházejících kolech.