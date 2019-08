Bouzková vedla 6:1 a 5:2, i tak prohrála. Není to konec světa, smála se poté | iSport.cz

Po senzačním semifinále v Torontu se zdálo, že se nadále udržíte v ráži. Fakt, že jste zápas nedohrála, vám překazil vpád do top 50 žebříčku WTA a stál vás 42 000 dolarů, tedy skoro milion korun, na prize money. S vámi to nic nedělá?

„Určitě se to musí brát s klidem, jinak bych se z toho asi zbláznila. Snažím se to brát teďka tak nějak v pohodě, přeci jen jsem hrála super zápas s kvalitní soupeřkou, i když jsem druhý i třetí set prohrála. Ona se na to mohla vyprdnout, když už to bylo 6:1 a 5:2, ale spíš se víc nakopla a asi si zasloužila vyhrát.“

Po zápase jste se fotila s fanoušky a usmívala se. Umíte být naštvaná?

„Jasný. Musí se to brát s rezervou. Fandili mi dvě a půlhodiny, tak si zaslouží fotku. Není to konec světa. Jak jsem řekla, zápas to byl určitě dobrý. Je to nová zkušenost, byla jsem hned v hlavní soutěži na grandslamu, to je pro mě nové a mám na čem stavět.“

Vy jste vážně šťastná povaha. Dovede vám vůbec něco zkazit náladu?

„V této chvíli mě nic nenapadá.“ (smích)

Jste šťastná duše na kurtu, ale to asi úplně nejde být nadšená, když vám ve druhém setu najednou zápas začne otáčet. Co vám v tu dobu letí hlavou?

„Trápení to nebylo. Měly jsme krásné podmínky, žádný vítr nebyl. Soupeřka hrála navíc pořád stejně, její hra se tak dobře četla. Bylo to jen o pár míčích. Když to bylo 5:2, tak jsem měla po třiceti a konec byl blízko. Ona zahrála důležité míče velmi dobře a vzala mi servis. Závěr si pak vybojovala. Ke konci jí tam všechno spadlo. Zahrála asi deset lajn od konce druhého setu. Zlepšila svoji hru. Já jsem začala hrát trošku krátce a ona toho využila.“

Nelekla jste se výhry?

„Myslím, že ani ne. Cítila jsem se hodně dobře, měly jsme dobré výměny, moc jsem nekazila a cítila jsem se na kurtu pohodlně. Ona pak začala hrát víc aktivněji a padalo jí to tam. Já se snažila hrát pořád to samé.“

Vypadala jste v prvním i druhém setu hodně sebevědomě, byl to důsledek vydařeného léta?

„Jo, určitě se teďka cítím hodně dobře na kurtu. Věřím si. Ani po dnešku se myslím nic nezmění. Pár dnů si odpočinu. A budu se snažit zakončit sezonu na vítězné vlně. Teď mě čekají turnaje v Asii: Kuang-čou, Wu-chan a Peking.“

Věříte, že semifinále v Torontu, které vás vystřelilo do nových sfér žebříčku, pro vás bylo kariérním zlomem?

„To uvidíme. Je ještě brzo mluvit o životním turnaji. Každopádně se cítím lépe než kdykoliv dřív, ani dnešní porážka mi náladu nezkazí a věřím, že v Asii dobře navážu.“